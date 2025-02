Arranca el 'INSTER Day', el innovador evento de Guadalete Motor Hyundai para lanzar su SUV urbano más versátil 100% eléctrico

El Nuevo INSTER, el SUV urbano más versátil 100% eléctrico, que destaca por su autonomía de 370 kilómetros (WLTP), su tecnología de carga bidireccional y sistemas de seguridad avanzados INSTER Day combina la presentación del vehículo con experiencias inmersivas centradas en moda, gastronomía y cultura coreana, bajo el claim 'Are you in?'