Intervención en la barriada de La Liberación de Jerez para evitar inundaciones

Los vecinos de la barriada de La Liberación están viendo cómo se trabaja en la zona para evitar futuras inundaciones. La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar, ha visitado la barriada donde el Ayuntamiento, a través de Aquajerez, está realizando una primera actuación puntual destinada a agilizar la evacuación de aguas pluviales, sobre todo en casos de fuertes temporales de lluvia.

Esta intervención se enmarca en un plan de mejora de captación superficial de aguas y nuevas acometidas de abastecimiento del término municipal, en el que se está trabajando y que será aprobado próximamente, y que contempla hasta 13 actuaciones, entre las que se ha priorizado la situación de la barriada de La Liberación, ya que es una de las zonas de Jerez que se inundan con mayor facilidad.

La alcaldesa ha explicado que “no es la única obra que necesita La Liberación, ya que son necesarias otras más importantes y de mayor calado”, aunque sí contribuirá a que el agua de lluvia desaparezca antes y la zona se recupere con mayor facilidad y en un plazo de tiempo menor. También ha recordado que “este tipo de intervenciones son muy demandadas por los vecinos por su carácter preventivo y su utilidad para minimizar el impacto en los días de fuertes lluvias”.

Esta actuación supone una inversión de 160.000 euros y consiste en la instalación de una rejilla conectada a los imbornales que ampliará la red de captación y facilitará el desagüe del agua acumulada por la lluvia.

La alcaldesa ha avanzado que el Ayuntamiento junto con Aquajerez está trabajando en un proyecto “para estudiar por qué se inundan tantas zonas de Jerez” y que se va a presentar próximamente “un plan de infraestructuras hidráulicas para que nuestra ciudad sea moderna, sostenible y ofrezca mejor calidad de vida”. En este proyecto, se reflejarán y priorizarán las necesidades de infraestructuras hidráulicas de Jerez por orden de necesidad para poner en marcha las inversiones correspondientes, que serán además cuantiosas.