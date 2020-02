Un inversor extranjero compra ‘Los Alburejos’ a la familia Domecq

Más información Una finca clave como atractivo turístico de la provincia de Cádiz

La finca ‘Los Alburejos’, propiedad de la familia Domecq, que ha sido emblema de esta dinastía jerezana durante años, ha sido adquirida por un inversor extranjero. La operación, que se ha venido gestando desde hace unos meses con la mayor de la discrecciones, pone fin a meses de largas e intensas negociaciones.Los compradores, inversores extranjeros que quedaron encandilados con la finca hace tiempo, han cerrado un acuerdo que no será efectivo hasta principios de julio, ya que han dejado de margen a los actuales propietarios hasta el 30 de junio para poder trasladar todo lo que allí se encuentra, desde bienes materiales hasta el ganado, caballos y reses bravas.

La cantidad en la que se ha cerrado la operación ronda los 20 millones de euros, lo que supone todo un récord en las transacciones en el sector para una finca de este tipo.

‘Los Alburejos’, que cuenta con una extensión de terreno en torno a las 600 hectáreas ubicadas en el término municipal de Medina Sidonia, fue adquirida a un particular a finales de la década de los años cuarenta por Álvaro Domecq Díez, ex rejoneador, ex alcalde y padre de Álvaro Domecq, también ex rejoneador, fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y actualmente patrono honorífico de esta institución.

La finca se convirtió a partir de entonces en el motor empresarial de la familia Domecq, sobre todo tras la adquisición por parte del propio Álvaro Domecq Díez de una ganadería en 1954. Inicialmente dicha ganadería se llamó ‘Valcargado’, denominación de una finca vecina, pero finalmente, en 1957, se cambió el nombre a Torrestrella, la antigua atalaya morisca que dominaba sus cerrados.

Paralelamente a ello, creó su propia yeguada, logrando que su apuesta ganadera fuera creciendo conforme pasaban los años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con especial renombre enSudamérica. Una vez cerrado el acuerdo, la familia Domecq trabaja ya en el traslado de lo que actualmente ocupa la finca, un traslado que inicialmente tiene previsto realizar a otra propiedad cercana, ‘El Carrascal’, ubicada en Benalup. No obstante, al tratarse de una hacienda de menores dimensiones, la familia se estaría planteando incluso reducir paulatinamente el número de reses y caballos.

Con la adquisición por parte de este inversor extranjero de ‘Los Alburejos’, esta zona cercana a la localidad de Medina Sidonia y la autovía Jerez-Los Barrios, se ha convertido en una especie de ‘milla de oro’, toda vez que en las proximidades de la que ha sido finca de los Domecq, de gran valor sentimental para esta familia, existen propiedades de destacadas personalidades del mundo de la empresa en España. Así, cerca de ‘Los Alburejos’ se encuentran la dehesa ‘El Toñonejo’, cuyo propietario es Borja Prado Eulate, ex presidente de Endesa, y las fincas ‘Las Cabezas’ y ‘La Alquería’, cuya propietaria es Sol Daurella, actual presidenta de Coca-Cola European Partners.