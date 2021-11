La investigadora jerezana Mercedes Nieves Morión obtiene el Premio Extraordinario del Doctorado

La jerezana Mercedes Nieves Morión, actual investigadora postdoctoral del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF), perteneciente al Centro de Investigaciones Científicas Isla de La Cartuja (CicCartuja), ha obtenido el Premio Extraordinario de Doctorado en la categoría de Bioquímica y Biología Molecular por su tesis defendida en el curso académico 2017-2018.

Según explica este instituto, Nieves Morión realizó su tesis doctoral en el grupo de investigación Biología del Desarrollo en Cianobacterias gracias a la obtención de una beca/contrato de formación del profesorado universitario, bajo la dirección de Enrique Flores y tutorización de José María Romero.

En su tesis, Mercedes Nieves centró su investigación en el campo de las cianobacterias, organismos procariotas fotosintéticos de gran importancia en la evolución de la vida en la Tierra debido a su papel en la oxigenación de nuestro planeta y al ser las precursoras de los cloroplastos de plantas y algas. En concreto, sus estudios se centraron en el uso de técnicas microbiológigas, genéticas y moleculares aplicadas a la cianobacteria filamentosa Anabaena sp., que es un modelo para el estudio de la fijación de nitrógeno, la diferenciación celular y la multicelularidad en el mundo bacteriano.

Entre los resultados de su investigación destacan la identificación de un mecanismo de difusión en la comunicación intercelular en cianobacterias filamentosas, la caracterización de transportadores de glucósidos relacionados con la asimilación de azúcares que indicaron el carácter mixotrófico de esta cianobacteria modelo y la influencia de dichos transportadores sobre las conexiones septales entre células (septal junctions) para el correcto funcionamiento de la comunicación intercelular.

Los resultados obtenidos en la tesis fueron publicados en revistas científicas de primera línea en el ámbito de la microbiología y presentados en congresos de carácter nacional e internacional. Además, Mercedes desempeñó tareas docentes en la Universidad de Sevilla (departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular) y realizó una estancia en la Queen Mary University of London (School of Biological and Chemical Sciences), obteniendo así el doctorado con mención internacional.

Esta labor le permitió obtener un contrato postdoctoral en la Universidad de Estocolmo para estudiar cianobacterias simbióticas con algas diatomeas. Tras completar esta etapa (2018-2020), se incorporó al instituto de bioquímica sevillano como personal investigador doctor con un contrato de la Junta de Andalucía dirigido a la recuperación de investigadores desde centros extranjeros.

La línea de investigación en la que se encuentra trabajando actualmente se basa en el estudio de la simbiosis planctónica entre organismos fotosintéticos marinos, diatomeas y cianobacterias fijadoras de nitrógeno, siendo su principal objetivo definir los intercambios moleculares que tienen lugar entre los simbiontes en estas asociaciones marinas, que son de gran relevancia ecológica debido a su contribución a los ciclos del carbono y nitrógeno en la biosfera.