IPA Xerez muestra su apoyo a la Policía Local tras la agresión sufrida por un agente en acto de servicio
La asociación policial recuerda que "las concentraciones y carreras ilegales suponen un peligro real para la integridad de las personas y requieren una actuación decidida por parte de las autoridades competentes"
Botellazo a un policía local motorizado en las carreras ilegales de la zona sur de Jerez
International Police Association (IPA) Xerez traslada públicamente su "firme respaldo al agente de la Policía Local que resultó herido mientras prestaba servicio en un dispositivo de control y prevención de carreras ilegales en la zona sur. El agente fue agredido mediante el lanzamiento de una botella, impacto que le provocó la pérdida momentánea de conocimiento. Afortunadamente, y tras la asistencia recibida, las lesiones no revisten gravedad".
Desde IPA Xerez "condenamos de manera rotunda cualquier acto de violencia contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, en el ejercicio legítimo de sus funciones, trabajan para garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia y el cumplimiento de la normativa vigente".
Los dispositivos desplegados por la Policía Local tienen carácter preventivo y buscan "evitar situaciones de grave riesgo tanto para participantes como para vecinos y ciudadanos. Las concentraciones y carreras ilegales suponen un peligro real para la integridad de las personas y requieren una actuación decidida por parte de las autoridades competentes".
IPA Xerez reitera su "respaldo al agente afectado, deseándole una pronta y completa recuperación, así como su reconocimiento a la profesionalidad y compromiso de toda la plantilla de la Policía Local de Jerez.La defensa del orden público y la seguridad ciudadana es una responsabilidad colectiva. La violencia nunca puede ser la respuesta".
También te puede interesar
Lo último