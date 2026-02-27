Los IV Premios Foro España distinguen a la tauromaquia en las figuras de Juan José Padilla y Antonio Miura

Juan José Padilla, agradeciendo el premio a la tauromaquia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

Foro España quiere destacar en la cuarta edición de sus premios la tarea de personas y asociaciones que demuestran "entrega en la lucha por sus principios, excelencia en la ejecución de sus profesiones y además, en la mayoría de los casos, desarrollan su cometido en un ambiente adverso", según señala su presidente Mariano Gomá.

La resistencia del pueblo venezolano ha sido destacada este año en dos figuras: María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, y el ex alcade de Caracas, Antonio Ledezma, que recibirán el Premio a los Valores de la Hispanidad.

Otros dos veteranos con una larga trayectoria política figuran en la lista de los elegidos: Francisco Vazquez, Premio Sanchez-Terán a los Valores Constitucionales, y el ex primer ministro italiano Enrico Letta, Premio a los Valores Europeos.

Foro España también se ha fijado en el esfuerzo y valentía de los jóvenes. El Grupo Scout Azahar recogerá el Premio de Valores Cívicos en representando al voluntariado que ayudó a las víctimas de la DANA de octubre de 2024 y las asociación S'ha acabat por su defensa del constitucionalismo en el ámbito universitario catalán. Para ellos es el Premio a los Valores de la Libertad y la Juventud.

En esta cuarta edición, Foro España distingue a expertos de gran prestigio y exitosa carrera como Alicia Delibes, Premio a los Valores Educativos, y Miguel Aguiló, Premio a los Valores de la Ciencia.

El prolífico artista Nacho Cano recibió el Premio a los Valores de las Artes por ser compositor de la banda sonora de varias generaciones. El torero Juan José Padilla, el ciclón de Jerez, y el ganadero Antonio Miura recogerán el premio concedido a la tauromaquia por encarnar los Valores Tradicionales, profundamente enraizados en la cultura de nuestro país.

El premio los Valores Patrióticos de las Fuerzas Armadas fue otorgado al coronel Pérez de los Cobos.

El pintor Joaquín Ureña ha sido distinguido con el Premio a los Valores del Arte a título póstumo. Ureña ha estado estrechamente vinculado a los Premios Foro España ya que durante las tres primeras ediciones ha plasmado lo sucedido en la entrega de los galardones en sus prodigiosas acuarelas que luego recibían los ganadores.

Foro España entregó sus premios bianuales este pasado jueves en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.