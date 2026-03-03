Presentado el equipo que defenderá en Madrid la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031

En inglés, en Madrid, y ante un comité compuesto por 12 personas de diferentes puntos de Europa. El Ayuntamiento de Jerez ha presentado los diez nombres representativos de la provincia que serán los encargados de defender el próximo 10 de marzo la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura 2031. La ciudad llega así a la recta final de esta primera fase del proceso, que terminará aquí o continuará en una segunda si Jerez pasa el corte y así se comunica el 13 de marzo. Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en una rueda de prensa junto a los miembros del Consejo Rector de Jerez 2031.

Una primera fase que consiste en un "examen", tal como ha calificado Pelayo, al que se someterán todas las candidatas, que son un total de nueve junto a Jerez (Burgos, Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries y Toledo). Un proceso que se desarrollará del 9 al 11 de marzo, con la lectura de las que superen el corte el 13 de marzo en una comparecencia pública en el Ministerio de Cultura en Madrid. Dichas ciudades encararán una segunda fase para la que habrá que perfeccionar el documento de candidatura (bid book) de la primera fase, que consta de 60 páginas y que recoge el programa cultural de Jerez para 2031, y que habrá que ampliar a 100. La elección final de la candidata será en diciembre de 2026.

"Tenemos una gran responsabilidad por delante, pero también mucha ilusión ante esta defensa, que haremos sin miedo y conscientes de que nuestra candidatura es muy completa y que responde a la fase con la que ha sido convocada. Un trabajo previo intenso y muy profesional. Un bid book que recoge sobre todo el sentir de la gente de la cultura, que se ha hecho de abajo arriba, es decir, con una participación plena. Un trabajo de candidatura que ya trae muchos puntos superados, no sólo hemos trabajado en Jerez con los agentes culturales de la ciudad, sino también con los de la provincia, sus distintos ayuntamientos, así como internacionalmente con el hermanamiento de Victoria (Malta), la otra ciudad que será Capital de la Cultura en 2031. Un bid book en el que han participado más de 100 entidades".

Por su parte, Juancho Ortiz, vicepresidente de la Diputación de Cádiz, ha calificado esta candidatura como "un proyecto de provincia, un proyecto con espíritu ganador con un gran trabajo detrás por el que tengo que dar la enhorabuena a todos los involucrados. La cultura abre puertas y desde la Diputación somos conscientes en ese sentido de la apuesta que hemos hecho por esta candidatura que consolida territorios".

El rector de la UCA, Casimiro Mantell, destacó la "ilusión y los nervios" ante esta recta final del primer proceso, "que haremos lo mejor posible porque hay un gran trabajo detrás, por lo que podemos también estar tranquilos".

El presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, agradeció el trabajo técnico desarrollado en esta candidatura, "y estamos convencidos de que la defensa que se hará el 10 de marzo en Madrid estará llena de ese espíritu e ilusión y trasladará lo que es Jerez y, en definitiva, la candidatura. Una muestra de colaboración público-privada, pero también público-público por las colaboraciones entre las distintas administraciones".

Miguel Ballesteros, director de la asistencia técnica de Daleph, resaltó que el trabajo para esta candidatura "ha sido intensísimo, con un horizonte muy claro porque el reto es complejo. Hay que convencer a 12 personas, muchas de ellas quizás no sepan ni dónde está Jerez, no somos tan conocidos como pensamos en cierta forma, y lo difícil es convencer fundamentalmente con dos elementos: el bid book de 60 páginas y la presentación en sí. Y ese ha sido el enorme reto y por ello tenemos que agradecer la confianza en nosotros del Consejo Rector de Jerez 2031". Ballesteros también llamó a la "cautela y en este sentido hay cosas que no se pueden desvelar aún porque todos los candidatos nos estamos mirando". Asimismo, agradeció "al ecosistema cultural de esta provincia, que es más rico de lo que pensamos y que hemos reflejado en este bid book". Ballesteros destacó que las candidaturas "se ganan por la propuesta de futuro, no de pasado. Y ahí es donde debemos estar".

Los elegidos

La alcaldesa ha explicado que el equipo seleccionado para la defensa de Jerez "se ha hecho desde el respeto y buscando siempre la profesionalidad, la empatía y el conocimiento cultural de los hombres y mujeres que lo integran".

La presentación de Jerez será el día 10 de marzo, tras Granada y antes de Las Palmas. La hora de inicio será a las 11,30 y culminará a las 13,20 tras someterse a un turno de 38 preguntas por parte del comité, divididas en seis capítulos o áreas temáticas principales, siguiendo las directrices de la convocatoria (contribución a la estrategia a largo plazo, dimensión europea, contenido cultural y artístico, capacidad de ejecución, alcance y participación y gestión y logística).

El equipo:

María José García-Pelayo Jurado, alcaldesa de Jerez de la Frontera.

Antonio de la Torre Palacios 'Layto', joven rapero y creador de contenidos culturales.

Antonio González Rueda, responsable de estrategia de #Jerez2031.

Lana Gungic, responsable de dimensión europea de #Jerez2031.

Fredes Insa Mérida, directora de la Escuela de Danza y Comedia Musical Fredes Insa.

Rosario López Monreal, directora de Acción Cultural y Gestión de Proyectos de la Fundación Montenmedio Contemporánea.

Antonio Mariscal Rodríguez, presidente del Consejo Social de Jerez y del Clúster Turístico Destino Jerez.

Miriam Morales Lara, directora-gerente de la Fundación Andrés de Ribera.

Fabián Daniel Sánchez García, presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana y líder del proyecto 'Itinerarios Europeos del Patrimonio Cultural Gitano'.

Ramiro Villapadierna, responsable de programa cultural de #Jerez2031.

"Un equipo multidisciplinar en el que está representada toda la provincia, porque nuestra candidatura es de territorio, tal como hemos dicho desde el principio. Distintas edades, sexos, ocupaciones, profesiones, retos, pero una ilusión compartida".

El comité que elegirá a las candidatas está formado por tres personas designadas por el Parlamento Europeo, tres por el Consejo Europeo, tres por la Comisión Europea, una por el Comité Europeo de las Regiones y dos del Ministerio de Cultura. .