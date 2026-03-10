Jerez 2031: "Estamos convencidos de que el jurado se va a quedar enamorado de Jerez"

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, junto al equipo que va a defender la candidatura de Jerez a la Capitalidad Cultural Europea 2031, se ha mostrado optimista esta mañana en Madrid antes de la comparecencia ante el jurado: "Lo vamos a defender un equipo grande de hombres y mujeres, de gente joven, de todas las edades, que son los mismos que han estado colaborando desde el primer día. Nuestro proyecto es un proyecto de ciudad, un proyecto de ciudadanos, y son los ciudadanos los que van a tener la voz para defender el proyecto con el que nosotros le decimos a Europa que con Jerez, Europa va a ser mucho mejor. Todos los proyectos que se recogen dentro del bid book son proyectos ilusionantes, proyectos con los que pretendemos, queremos, transformar nuestra sociedad mejor y proyectos con los que claramente se va a ver que estamos alineados con los valores de Europa".

También subrayó la regidora que Jerez 2031 es un proyecto de provincia: "Por supuesto, nuestra candidatura es una candidatura de territorio, agradecer además a los 45 alcaldes de la provincia de Cádiz que estén todos involucrados en esta candidatura, que nos hayamos dado la mano, es una candidatura además que nos va a hacer mucho más fuertes como provincia, como territorio, y agradecer por supuesto también a la Universidad de Cádiz, a la Cámara de Comercio y a la Diputación de Cádiz, que también lideran este proyecto junto con el Ayuntamiento de Jerez. En definitiva, es una candidatura de territorio, es una candidatura de ciudadanos, es una candidatura que claramente refleja no lo que es ahora nuestra tierra, sino todo lo que puede llegar a ser con el respaldo de Europa y sobre todo con el trabajo en común que vamos a seguir haciendo todos y todas para poner en marcha este proyecto".

Y los ánimos de Jerez 2031 están "al 100%, como una moto a por todas, con muchísimas ganas, con muchísimas ganas que llegue el viernes y poder comenzar ya la siguiente fase de trabajo".

Con respecto a la competencia, García-Pelayo explicó cree que "todas las ciudades somos iguales, todas estamos en parrilla de salida, yo no creo que haya ninguna mejor que otra, ninguna peor que las demás. Entre todas además hemos trabajado conjuntamente desde la Federación Española de Municipios y Provincias, como presidenta de la FEMP hemos incluso promovido un proyecto en el que todas las ciudades vamos a participar, todas las que somos candidatas a ser capital europea en el 2031, que es la creación de la red de ciudades culturales, por lo tanto eso claramente pone de manifiesto que no nos sentimos competidoras una de otra y cada uno viene a defender lo suyo y al final que gane, por supuesto, la mejor".

Así que los nervios "los he dejado en Jerez" y en Madrid, antes de verse con el jurado, "ya en positivo, con ganas, con fuerza, con pasión, porque eso es Jerez, es pura pasión, y sobre todo con el compromiso de ilusionar también a un jurado que estamos convencidos que se va a quedar enamorado de Jerez".