Jerez ultima los detalles de la defensa de la Candidatura a Capital Europea de la Cultura

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mantenido esta tarde de lunes una reunión en Madrid con el equipo que este martes defenderá la Candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en el Ministerio de Cultura.

Durante 30 minutos, el equipo, con representación de toda la provincia, deberá exponer el relato y las prioridades estratégicas de un proyecto que apuesta firmemente por la cultura como motor de transformación, como plataforma de colaboración, participación y cocreación y como eje para la construcción de un proyecto europeo basado en los principios de inclusión, diversidad, igualdad de oportunidades y sostenibilidad.

La alcaldesa ha señalado que "esta es la última reunión preparatoria, estamos todo el equipo y lo importante es que ha habido muchas reuniones previas. Presentamos este martes en el Ministerio de Cultura y ante el jurado un proyecto muy serio, muy riguroso, un proyecto muy Jerez pero muy Europa. Eso es lo importante que vamos a contarle a Europa, al jurado, todo lo que Jerez puede aportarle a Europa y todo lo que Europa va a traer a la frontera de Europa, que es precisamente Jerez".

"Quiero agradecer a todos lo que lo ha hecho posible, a grandes profesionales, pero también a muchas personas que de manera silenciosa, desde distintos asociaciones, agentes culturales, gente aficionada a la cultura y gente que quiere cambiar las cosas a mejor todo lo que nos han aportado para que éste sea un proyecto de transformación social. Un proyecto con el que vamos a regenerar la ciudad de Jerez y también vamos a empoderar a todas esas ciudades que hasta ahora hemos sido periféricas y que ahora levantamos la mano, decimos que estamos aquí, que también somos Europa y queremos contribuir a una Europa mucho más fuerte y mucho mejor", ha añadido García-Pelayo.

García-Pelayo también ha valorado que “nuestra candidatura no debe ser excluyente, nosotros no vamos contra nadie, lo que queremos es sumar y, por supuesto, si Jerez es la Capital Europea de la Cultura en 2031, contaremos con todas las ciudades españolas porque creemos que además nos hacemos más fuertes como ciudad y mucho más fuerte el proyecto. Unidos ganamos todos y si nos enfrentamos restamos. Creo en la suma y sobre todo cuando la cultura lo que hace es trasladar valores positivos, la cultura debe enseñar la empatía, la mano tendida, la inclusión y la suma aporta todos esos valores".

Hay que recordar que un equipo de diez personas, encabezado por la alcaldesa de Jerez e integrado por gestores y profesionales de la cultura de distintas edades y procedentes de toda la provincia, será el encargado de defender la candidatura ante el jurado.

Durante el acto de defensa de la candidatura, el equipo deberá subrayar la plena sintonía del programa cultural con la Europa de los valores, su dimensión internacional con socios en los cinco continentes y su capacidad para favorecer la capacitación de los sectores culturales, educativos y patrimoniales de la provincia.

Asimismo, se destacará el alcance de los más de 30 proyectos culturales incluidos en el bid book, la capacidad organizativa de Jerez para grandes eventos internacionales, la hoja de ruta y la gobernanza activada con la creación del Consejo Rector y la Oficina Técnica, el valor de la participación ciudadana, la proyección del legado más allá de 2031 y la garantía de una financiación estable por parte de todas las instituciones implicadas.

El equipo de defensa de la candidatura de #Jerez2031 Capital Europea de la Cultura: