Jerez 2031 en Madrid: "Ha sido un auténtico examen, pero estamos tranquilos"

"Estamos contentos". La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al equipo que ha defendido este martes en Madrid la candidatura de Jerez a la Capitalidad Cultural Europea 2031, ha destacado, tras la presentación del proyecto en el Ministerio de Cultura, que ha sido "un honor representar a los miles de personas que se han involucrado a lo largo de estos años para presentar un proyecto serio, cultural, que ya no es solamente para Jerez y para el territorio de nuestra provincia, sino que es para Europa".

"Jerez es tan generosa, -ha añadido- somos tan generosos que queremos hacerlo bien para nosotros y compartirlo con Europa y con el mundo. Así que, ha sido un momento de emoción, hemos estado relajados, hemos estado contando cómo nos sentimos, lo que queremos, lo que queremos también para el futuro y, sobre todo, algo muy claro y es que la cultura transforma socialmente, que todos somos parte de este proyecto y que en el futuro va a quedar mucho de este proyecto". Al respecto ha apuntado que no cree "en los proyectos que uno cuenta, se agotan y se celebran y ya está, sino que esto tiene que tener continuidad en el futuro y demostrar que el sur llega pisando fuerte, que queremos cariño de Europa, el mismo cariño que el sur le da a Europa lo queremos recibir ahora de Europa".

Pelayo ha confesado que la exposición "ha sido un auténtico examen y es verdad que es complicado por la responsabilidad. ¿Cómo nos hemos quedado? Tranquilos, porque veníamos con la tranquilidad de un trabajo bien hecho, de un trabajo serio, de un trabajo en equipo, de un trabajo de abajo arriba, y eso es fundamental. Y ahora, pues bueno, ya lo hemos contado, lo hemos compartido y esperando a partir de este viernes (13 de marzo) empezar con la segunda fase, con las pilas puestas, con muchísimas ganas y, sobre todo, con ganas de no defraudar a Europa, de no defraudar a los nuestros, que también es importante, porque Cádiz está esperando ser Capital Europea de la Cultura".