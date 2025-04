Qué hacer en Jerez este fin de semana: actos por el Día del Libro hasta morirse de risa con Luis Lara

Exposiciones por el 40 Aniversario del Circuito de Jerez

Los Claustros de Santo Domingo acogen dos exposiciones con motivo de la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo. Por un lado, está la muestra fotográfica con motivo del 40 aniversario del Circuito de Jerez y, por otro, la exhibición monográfica de motos de la marca Montesa. El horario de las muestras será jueves de 18:00 a 21:00 horas y Viernes, sábado y domingo de 10:00 a 21:00 horas.

Mujeres Pioneras en el Cine

Este jueves hay prevista una sesión de cine mudo con música en directo a cargo de Cinetones, dedicada "a las madres de nuestro cine, las silenciadas, las que primero soñaron con la magia de las historias en las imágenes, las que rompieron moldes, se enfrentaron a la censura y luego fueron olvidadas". Una pequeña selección de lo grande que es el cine hecho por mujeres.

Cinetones son Manuel Méijome: banjo, guitarra eléctrica y monotrón, Elena Jiménez al piano, clarinete, acordeón, glockenspiel y voz; Juan Manuel Román al bajo eléctrico; Javier Pérez a la batería electrónica, samples y percusiones Lugar: Sala Compañía Día y Hora: Jueves 24 de abril 18:30 h. Entrada gratuita hasta completar aforo

Presentación del libro 'Ante el cáncer.... ámate'

El espacio Coworking Cultura y Empresa Jerez albergará este jueves, 24 de abril, a las 19 horas, la presentación del libro 'Ante el cáncer.... ámate' (Camino de empoderamiento personal para pacientes oncológicos) de Mónica Pérez Torrejón. El acto contará con la introducción de Pepe Soto.

Este acto forma parte del Coworking Cultura y Empresa Cámara —espacio promovido por la Cámara de Comercio de Jerez— se convertirá en un punto de encuentro para pensar colectivamente el futuro de la ciudad. Durante toda la mañana, una treintena de personas de distintos sectores trabajarán juntas en un taller intensivo en el que se pondrán sobre la mesa retos estratégicos, metodologías creativas y nuevas herramientas tecnológicas para imaginar cómo será, y sobre todo cómo queremos que sea, Jerez en los próximos años.

Presentación del libro 'Semillas Literarias'

La Fundación Caballero Bonald acoge este jueves la presentación del libro 'Semillas literarias', un conjunto de relatos premiados en el Certamen Literario del IES la Salle Buen Pastor editado por Peripecias Libros y coordinado por Mayte Doncel Cabrera.

El acto arrancará este jueves 24 a las 19:30 horas en la sede de la fundación en la calle Caballeros, 17. Acceso libre hasta completar aforo

Actos por el Día Internacional del Libro

Viernes, 25 de abril

18:00 h. Biblioteca Municipal Agustín Muñoz (Bda. La Granja)

Homenaje al libro en La Granja. Lecturas mucicalizadas con piano a cargo del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro: Proyecto Sofía Gubaidulina y lecturas de diferentes fragmentos del Quijote. Organizado por el Club de Lectura "Miguel González Muñoz".

19:30 h. Palacio de Villapanés (Cruz Vieja, s/n)

Presentación del libro de poemas El sol que llevas dentro de Julio Asencio presentado por Ramón Asquerino, Catedrático de Literatura. El acto estará amenizado musicalmente por el grupo ITIMAD

Sábado, 26 de abril

11:00-14:00 h. Calle Larga – Rotonda de Los Casinos

Jornada de Literatura y Vino. Visita de personajes de animación Maridaje de libros y vino. Muestra de libros, a cargo de las librerías y editoriales jerezanas, y jerez de honor En colaboración con el Consejo Regulador del Vino de Jerez y bodegas de la ciudad

11:45 h. Biblioteca Municipal Central, Sala Multiusos

Presentación del libro infantil Purpurín descubre las emociones de María Vega y Angeles Parra

13:00 h. Alameda del Banco Cuentacuentos musical con el Domador de Medusas y Alberto Mateos

Entrada libre a todos los actos hasta completar aforo.

Diálogo en torno a la novela negra jerezana

La librería La Luna Nueva (C/ Eguilaz,1) celebrará un interesante diálogo en torno a la novela negra jerezana este viernes 25 de abril a partir de las 19:30 horas. En la charla intervendrán Ramón Clavijo, coautor de la serie del inspector Castilla junto con José López, y Antonio Rojo, autor de la trilogía 'Rocío sangriento', Zambomba' y 'Aires de Feria'. La entrada es libre hasta completar aforo.

Espectáculo ‘Un “cortao” en el cielo…’ en el Villamarta

El tenor Enrique Viana rescata, con ironía y parodia, cuplés olvidados en su espectáculo Un 'cortao' en el cielo… que podrá verse en el Teatro Villamarta este viernes 25 de abril, acompañado al piano por Ramón Grau. En principio, el cantante iba a estrenar -junto a la soprano Ruth Iniesta- el montaje Cuenta tú, que yo canto. Sin embargo, por problemas ajenos al coliseo jerezano, la soprano no podrá participar en esta propuesta. De ahí que, de cara a mantener la oferta lírica de la temporada, Enrique Viana ponga en escena un espectáculo diferente al inicialmente programado. El espectáculo comenzará a las 20:00 horas y las entradas oscilan entre los 20 y 36 euros.

Concierto de clásicos del pop y del rock con Wonderwall Dúo

Wonderwall Dúo, formado por Juan Manuel Peña y Fran Peña en Jerez, ofrecerá un concierto acústico recorriendo clásicos del rock y del pop en inglés. La pareja artística será la primera vez que actúe en modo acústico y lo hará presentado nuevos temas de su repertorio, en el que incluyen canciones de The Beatles, The Rolling Stones, Bowie, Pink Floyd, Simon & Garfunkel, The Mamas and the Papas, Crowded House, The Eagles, The Cure, Oasis, etc. La actuación en directo en la Sala La Quemá (Plaza Quemada s/n) está prevista este viernes 25 de abril a partir de las 21:00 horas. Las entradas tienen un coste de 10 euros y se admiten reservas en el número de whatsapp 676 758 188

Dos citas en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez propone este sábado 26 de abril dos rutas patrimoniales en dos puntos diferentes de la ciudad. La primera ruta se denomina 'Historias de Mujeres' y partirá desde la plaza Rivero en cuatro tandas: a las 10:00, las 11:30, 17:00 y 18:30 horas. El aforo es limitado por lo que se requiere cita previa en el número de teléfono: 956 14 95 60

La segunda ruta se llama 'Balcones, literatura y arte' y será un único recorrido guiada por el profesor Laureano Aguilar Moya. El punto de encuento será en los claustros de Santo Domingo a las 11:30 horas. También se pide reserva previa en el mismo número de teléfono.

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga

La Orquesta Filarmónica de Málaga ofrece un recital este sábado 26 a partir de las 19:00 horas. Las entradas tienen un precio único de 15 euros.

Concierto tributo a Janis Joplin

Janis, Big Mike y la Holding son una banda tributo sanluqueña de la cantante norteamericana Janis Joplin y su banda de acompañamiento la Big Brother and the Holding Company. Está formada por Rebeca Ferrati (voces) Big Mike (ex Farelli) (batería), Marino Mínguez (El día de la Marmota) (bajo) y Jesús López (Made Dust) (guitarra).

La fidelidad del sonido de esta banda hace revivir la experiencia completa del espíritu de los años 60 en EEUU, caracterizados por el amor, la psicodelia, la pasión y sensibilidad. El espectáculo ofrece un repertorio que recorre tanto las canciones más emblemáticas de Janis Joplin y su banda como otras más desconocidas de su repertorio.

El concierto en la sala La Guarida del Ángel está programado para este sábado 26 de abril a partir de las 22:30 horas. Las entradas cuestan 10 euros anticipada y 15 euros en taquilla.

Comandante Lara en el teatro Villamarta

El cómico jerezano Luis Lara acude este domingo 27 de abril al teatro Villmarta para presentar el espectáculo Viaje con nosotros de la mano del Comadante Lara, que estará acompañado sobre las tablas desus fieles acompañantes -Vicente Ruidos y Jesús Tapia- como personal de cabina. Desde el despegue hasta el aterrizaje, los espectadores disfrutan de un vuelo hacia el país de la carcajada, con instrucciones de seguridad incluidas para garantizar una experiencia inolvidable. Un show que no deja indiferente a nadie. Las dos funciones despegan a las 17:00 horas y las 20:30 horas y las entradas cuestan entre 22 y 24 euros.