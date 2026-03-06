Jerez acoge la movilización provincial sindical en defensa de la igualdad de género

Concentración sindical este viernes en la plaza del Arenal convocada por CCOO y UGT en el marco de lo actos de conmemoración del 8M Día Internacional de la Mujer.

La plaza del Arenal de Jerez ha acogido este viernes una concentración sindical en el marco de los actos de conmemoración del 8M Día Internacional de la Mujer, convocada por CCOO y UGT bajo el lema 'El poder de las mujeres, el poder de la igualdad' y se ha convertido en un ejercicio de demanda de igualdad de género en materias tales como la brecha salarial, el control riguroso de los planes de igualdad o de condena de la violencia de la violencia de género

Varios cientos de representantes sindicales de CCOO y UGT se ha movilizado para reclamar medidas para combatir la discriminación de la mujer en todas las esferas y de manera especial en el mundo del trabajo. “Con una brecha salarial en la provincia de Cádiz que ronda el 36% se pone de manifiesto la necesidad de seguir peleando por la superación de esta discriminación que en materia de salarios padecen las mujeres gaditanas”, ha sostenido la secretaria de Mujer de CCOO Cádiz, Loreto Martínez.

En cuanto a las causas que motivan esa brecha, CCOO ha dejado claro que “no es una decisión de las mujeres individualmente, sino que es el resultado de un reparto desigual de los cuidados, la falta de corresponsabilidad y la débil implantación de los planes de igualdad”. “No podemos permitir que en 2026 el código postal y el sexo sigan determinando si una persona tiene un empleo digno o no. Cádiz llega tarde a la emergencia de la brecha de género. Ser mujer en nuestra provincia supone trabajar más por menos y con mayor precariedad”, ha apostillado la dirigente sindical.

Ante esa situación, este sindicato ha instado a la Inspección de Trabajo a actuar con contundencia “porque vemos realmente una frágil implementación de los planes de igualdad en las empresas". La secretaria de la Mujer ha lamentado en ese sentido que, “aunque la ley es clara para las empresas de más de 50 trabajadores, en las pequeñas y en las medianas empresas no están tan implementados, lo que deja a una gran parte de las trabajadoras gaditanas sin protección frente a la discriminación”.

“Frente a las múltiples desigualdades y las violencias machistas, desde CCOO respondemos construyendo acción sindical, con propuestas y protocolos (entre ellos los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo) con negociación de convenios, acuerdos y planes de igualdad y con movilización” ha añadido la dirigente sindical.

Loreto Martínez ha defendido igualmente que las sindicalistas son parte esencial del mundo del trabajo, del movimiento sindical y de la defensa de los derechos laborales y sociales. “Nuestro poder nace de la organización, la unión, el trabajo cotidiano desde el feminismo sindical y la lucha colectiva”.

La secretaria de la mujer de CCOO Cádiz ha insistido en defender que las mujeres son motor de cambio social y ha exigido políticas públicas que garanticen condiciones dignas para todas las mujeres trabajadoras y políticas laborales para todas las empleadas que aseguren empleo estable, salarios justos, planes de igualdad efectivos, protección frente al acoso sexual y por razón de sexo, y una organización social de los cuidados que deje de recaer mayoritariamente sobre las mujeres.

De igual manera, la sindicalista ha hecho referencia a los datos de desempleo que padece la provincia y ha destacado “los datos de febrero vuelven a evidenciar una brecha de género inaceptable, ya que el paro entre los hombres ha bajado un 1,26%, mientras que entre las mujeres el descenso apenas ha sido del 0,51%”. “El rostro del desempleo en Cádiz sigue siendo femenino, con 70.359 mujeres sin trabajo frente a 41.303 hombres, lo que demuestra que la recuperación no llega por igual a toda la clase trabajadora” ha sostenido Loreto Martínez.

En la concentración han participado igualmente las secretarias provinciales de CCOO y UGT, Inmaculada Ortega y Paula Fernández respectivamente, quienes han hecho un llamamiento a la participación en las distintas movilizaciones convocadas en distintas ciudades de la provincia con motivo del 8M y en las que estará presente el movimiento sindical.