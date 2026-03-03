Jerez conmemorará el Día Internacional de las Mujeres con un ciclo de actividades dedicado a las artistas del ámbito musical

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, acompañada de la delegada de Juventud, Carmen Pina, y el delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, ha presentado la programación de actividades con las que Jerez conmemorará el Día Internacional de las Mujeres, y que este año lleva por lema ‘Mujeres Músicas, el sonido del cambio’.

El programa del 8 de marzo estará dedicado muy especialmente a poner en valor la aportación de las mujeres en este ámbito artístico, desde el reconocimiento de su recorrido, logros y aportaciones a favor de una sociedad más igualitaria y justa para las mujeres. La presentación ha contado con la participación de la vocal del Consejo Local de las Mujeres, Oliva Aguilera; la coordinadora del IAM en Cádiz, Blanca Merino; la artista María Carrasco; la escritora Margarita Lozano; y la coordinadora de Igualdad del Conservatorio, Cristina Castaño Fernández .

Entre las novedades de este año, cabe destacar la creación de un Rincón Violeta en la Biblioteca Municipal, que llevará el nombre de una jerezana histórica en la lucha por la igualdad y muy especialmente en la visibilización de las mujeres rurales, Francisca Gago Aguilera. También serán novedosos los talleres y la ruta Tributo a las Nuestras, dinamizados por la escritora Margarita Lozano. El ciclo combinará actividades consolidadas en el programa, como las dirigidas a centros educativos de la ciudad, o la promoción de la salud de las mujeres, con una extensa programación de propuestas relacionadas con la música, como el concierto de María Carrasco. Cabe destacar la participación en el programa de la filósofa Ana de Miguel, gracias a la colaboración de la Diputación de Cádiz.

La jornada institucional del Día Institucional de las Mujeres se celebrará este viernes 6 de marzo en los Claustros de Santo Domingo, y en ella se hará entrega de los Premios Racimo, que este año reconocen con el galardón Honorífico a la periodista Paz Ivison. El Consejo Local de las Mujeres será galardonado con el Racimo al Compromiso Social por sus 25 años de trayectoria. Alicia Núñez recibirá el Premio Racimo al Emprendimiento y la Trayectoria, y el Museo del Prado el de la Educación y la Cultura.

La jornada institucional contará con la actuación del Conservatorio Joaquín Villatoro, un centro que estará muy presente en toda la programación. El Conservatorio ofrecerá el concierto 'Grandes Espejos con M de Mujer', el 11 de marzo en el Alcázar de Jerez. El 16 de marzo, este centro acogerá la actividad ‘La composición también es cosa de Mujeres’, un concierto a cargo del dúo Sepó-Bernad, a las 20.00 horas.

Las propuestas musicales incluirán el sábado 7 de marzo el Carnaval Feminista, en la Plaza del Banco a partir de las 12.30 horas, una propuesta en la que también la música y las autoras de letras visibilizarán cómo este arte también es una herramienta de desarrollo social y de construcción de una sociedad más igualitaria, organizado por Ganemos Jerez en colaboración con el Ayuntamiento.

El domingo 8 de marzo, la Manifestación del Día Internacional de las Mujeres partirá a las 12 horas desde la Plaza del Arenal, organizada por Marea Violeta Jerez.

El Teatro Villamarta será escenario el jueves 19 de marzo de una de las actividades más esperadas, como es la Gala Igualdad, que este año estará protagonizada por María Carrasco. La reserva de entradas puede solicitarse del 9 al 11 de marzo, a través del correo igualdad.diversidad@aytojerez.es.

Otro concierto que se suma este año a la programación es ‘Tres Siglos de Voces Femeninas’, a cargo del Cuarteto Boulanger, que tendrá lugar en los Claustros de Santo Domingo el jueves 26 de marzo.

El programa de actividades dará también protagonismo a la música más joven y actual, con el Concierto 'Jerez en clave de Mujer', que tendrá lugar el sábado 11 de abril, a las 18.30 horas, en La Bodega Skate Center, organizado por la Delegación de Participación Ciudadana y Juventud. Este concierto tiene prevista la actuación de la malagueña Ángela Hoodoo, una voz poderosa y auténtica representante de la música de raíz americana; la jerezana Aryma, una artista polifacética que fusiona el rap, jazz y r´n´b. La también jerezana Pilu tomará el escenario para compartir una voz y estilo que le han permitido abrir conciertos de Amaral y otros artistas consolidados. El cartel incluye la actuación de Desy Tey y Mrs Purple DJ, un proyecto que une la fuerza vocal del jazz y el soul con una selección vibrante de pistas.

La programación del 8 de marzo en Jerez sumará a las actividades musicales otro amplio abanico de propuestas. El Consejo Local de la Mujer celebrará el lunes 9 de marzo una sesión de sensibilización con alumnado del Grado de Trabajo Social de la UCA, para seguir incidiendo en la necesaria implicación de la juventud y en concreto de los chicos y chicas que se están formando para dedicarse profesionalmente al ámbito social.

El martes 10 de marzo se celebrará la jornada Entre Nosotras hablamos de Salud: 'Tejiendo redes, nos cuidamos', que se celebrará en la Casa de la Mujeres gracias a las delegaciones de Inclusión Social y de Salud y Deportes. Autocuidado y salud estarán también muy presentes en los talleres de Baño de Sonido que se celebrarán el 9 de abril. Esta actividad se celebrará a las 10 y a las 12, y requiere inscripción a través del correo igualdad.diversidad@aytojerez.es. Las propuestas continuarán con talleres de autocuidado y salud a través del flamenco, previstas para marzo y abril.

La Casa de las Mujeres continuará ofreciendo actividades el miércoles 11 gracias a la Delegación de Educación, con la actividad ‘A Compás de Jerez para Asociaciones de Mujeres’.

En el ámbito educativo, el jueves 12 de marzo tendrá lugar en la Casa de las Mujeres el III Encuentro Local de Responsables de Coeducación, con la participación de los diferentes centros de Secundaria de la ciudad. El martes 17 de marzo, se celebrará otra actividad consolidada en la programación, como es el Teatro por la Igualdad para Centros Educativos, en el Teatro Villamarta

También el 12 de marzo, se inaugurará en el Museo Arqueológico la Exposición 'Mujeres que jugaban al Escondite', de Raquel Díez, una de las protagonistas de la Agenda Tributo a las Nuestras. La exposición permanecerá del 12 al 27 de marzo.

El lunes 16 de marzo se celebrará uno de los momentos más emotivos de la programación, con la inauguración del Rincón Violeta 'Francisca Gago Aguilera', en la Biblioteca Municipal.

La filosofa Ana de Miguel participará en la programación el viernes 20 de marzo, con la exposición ‘Feminismo, más de 300 años de historia’, que podrá visitarse en el Centro Social Blas Infante hasta el 27 de marzo. Esta actividad está organizada por la Asociación Igualmente, con la colaboración de la Diputación de Cádiz.

El martes 24 de marzo se inaugurará la exposición de banderolas Tributo a las Nuestras, en Corredera. Esta línea Tributo a las Nuestras crece este año con los talleres que impartirá Margarita Lozano el 10 de marzo en El Aljibe, el 12 de marzo en la Casa de la Mujer de La Barca; el 16 de marzo ofrecerá la ruta Tributo a las Nuestras; y el 17, 18 y 19 de marzo, impartirá el Taller ‘La expresión sentimental a través de la escritura’ a la asociación AMMA.

Otra actividad que nutre tradicionalmente esta programación y que vuelve este año al ciclo es la Pasarela Flamenca que organiza la Asociación de Mujeres Nuevos Aires, y que se celebrará en los Claustros de Santo Domingo el martes 14 de abril.

El Programa Hombres por la Igualdad estará presente en esta programación con una de sus actividades anuales, la Campaña de Hombres Cuidadores. El lunes 13 de abril celebrará su gala de entrega de premios en la Casa de las Mujeres. Cabe recordar que la Casa de las Mujeres acoge desde el pasado 13 de febrero la exposición ‘Reflejos de Masculinidades Cuidadoras’, que podrá visitarse hasta el 30 de abril.