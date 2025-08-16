Jerez se adhiere a la campaña ‘Llévatelo contigo siempre’ del Instituto Andaluz de la Mujer

Jerez se adhiere a la campaña ‘Llévatelo contigo siempre’ con la que el Instituto Andaluz de la Mujer pretende que cada vez más personas, especialmente mujeres y su entorno, conozcan, recuerden y difundan el número 900 200 999 , una herramienta clave para activar los recursos de protección y asistencia disponibles ante cualquier situación de violencia de género y sexual.

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, ha agradecido a la coordinadora en la provincia de Cádiz del IAM, Blanca Merino, su visita a la ciudad para presentar esta campaña, con la que colaborará el Ayuntamiento difundiendo su vídeo promocional en las pantallas del Mercado de Abastos, las oficinas de Turismo y en diferentes actividades culturales y conciertos.

Susana Sánchez y Blanca Merino, junto a las delegadas Nela García y Carmen Pina, han realizado una distribución de abanicos con toda la información de la campaña en el entorno del Mercado de Abastos. Estos abanicos cuentan con un código QR que da acceso a ‘La canción del verano que puede salvarte la vida’, y que ofrece la oportunidad de recordar fácilmente el número de la campaña, ya que está incorporado al estribillo del tema.

La teniente de alcaldesa ha destacado que “vamos a colaborar y a darnos la mano con el Instituto Andaluz de la Mujer en todas las líneas de trabajo encaminadas a erradicar la violencia de género y a ofrecer a las mujeres herramientas de información, asesoramiento, apoyo y denuncia. Esta campaña de verano nos recuerda que podemos contar con la posibilidad de pedir ayuda allí donde estemos, también de vacaciones, y ante un caso de emergencia, es importante que una mujer que lo necesite pueda actuar rápidamente pidiendo ayuda, y este número teléfono nos ofrece una herramienta ágil y accesible en cualquier momento desde cualquier móvil”.

El teléfono 900 200 999 es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Ofrece atención profesional, inmediata y especializada a mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, y está conectado con el servicio de emergencias 112 y con los centros de crisis 24 horas distribuidos en las ocho provincias andaluzas. Además, cuenta con un servicio de tele interpretación en 72 idiomas, garantizando la atención a todas las mujeres, independientemente de su idioma o nacionalidad.

Esta actuación forma parte del refuerzo estival que la Junta de Andalucía viene desarrollando en materia de prevención de la violencia de género. Entre otras medidas, se incluye la colaboración con el sector de la hostelería y el ocio nocturno a través de formación y señalización con el número 900 200 999 en espacios visibles de los establecimientos adheridos.