Jerez, afectada por el robo de miles de euros con tarjetas de móviles en 12 ciudades

Siete hombres han sido detenidos en la localidad barcelonesa de Sant Adrià de Besòs acusados de estafar miles de euros a dieciséis ciudadanos de varias ciudades españolas con la estafa conocida como SIM Swapping, técnica con la que el atacante engaña a las telefónicas para que transfiera el número de teléfono de la víctima a una tarjeta SIM que él controla.

La Policía Nacional informa este sábado en un comunicado de que la investigación de este caso la comenzó el Grupo de Investigación Tecnológica de A Coruña tras la denuncia de una persona de esa ciudad, quien había recibido múltiples cargos en sus cuentas bancarias, efectuados con tarjetas de crédito a su nombre, operaciones que él no había solicitado.

Esta víctima narró, además, que se había enviado dinero desde su cuenta a unos cajeros automáticos concretos para su retirada en persona, y que el total de lo estafado ascendía a unos 9.500 euros.

Los agentes comprobaron tras la denuncia que la estafa se había realizado mediante la técnica denominada SIM Swapping, o de intercambio de SIM.

Para este tipo de estafa es necesaria ingeniería social, ya que el delincuente debe hacerse pasar por la víctima para proporcionar a la compañía telefónica información personal robada, como datos de identificación o respuestas a preguntas de seguridad.

Víctimas en doce ciudades

Ello es posible porque el atacante de un teléfono móvil, una vez consigue el control del número, puede acceder a cuentas vinculadas a ese dispositivo, como correos electrónicos, redes sociales o servicios bancarios, "ya que muchos de estos usan la verificación en dos pasos (2FA) enviando códigos por SMS, que en este caso llegan directamente al móvil que el delincuente posee", según indica la policía en su comunicado.

Con esta técnica, los detenidos estafaron a dieciséis personas de A Coruña, Ferrol (A Coruña), Marín (Pontevedra), Ávila, Valladolid, Arrecife (Lanzarote), Madrid, Alcobendas (Madrid), Jerez de la Frontera (Cádiz), Melilla, Cáceres y Zaragoza.

La investigación, desarrollada en colaboración con otros cuerpos policiales, permitió localizar en Sant Adrià de Besòs a los siete presuntos autores de los hechos.

Prevención para evitar estafas

La Policía Nacional indica que con esta técnica de estafa, los delincuentes buscan principalmente robar dinero, criptomonedas o información sensible.

Subraya que "es un ataque peligroso, porque no depende de hackear dispositivos, sino de explotar vulnerabilidades humanas en los procesos de las operadoras".

Por ello, la Policía Nacional destaca que para evitar estas estafas "es muy importante actuar con celeridad", por lo que recomienda que, si se detecta la pérdida del control de la línea telefónica, se contacte inmediatamente con el operador de telefonía para saber cuál es el problema.

Aconseja, además, que si se ha comprobado que hay una solicitud de su tarjeta SIM o de portabilidad a otra compañía que la víctima no ha tramitado, informe rápidamente al operador para que retire el control de la línea a los usurpadores del número de teléfono.