Jerez analiza el escenario de la prostitución en la ciudad

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, ha presidido una nueva sesión de trabajo del Foro Social contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual, celebrado en la Casa de las Mujeres. En esta sesión, el foro ha continuado trabajando en uno de los objetivos que se marca desde su constitución, la recogida de datos y análisis de los mismos para conocer la situación del fenómeno de la prostitución en la ciudad, información necesaria como punto de partida para articular las medidas coordinadas que puedan elaborarse para abordar la protección de mujeres y niñas en situación de explotación sexual.

En el encuentro celebrado, el Foro Social ha conocido las labores de recopilación de datos y análisis que vienen realizando las investigadoras de la Asociación Pro Derechos Humanos de España a las que se ha encomendado la elaboración de este documento. Esta investigación parte de la necesidad de abordar esta temática como un fenómeno complejo, cambiante y atravesado por desigualdades estructurales.

Susana Sánchez ha agradecido una vez más el compromiso de todas las entidades que conforman el Foro Social, y su colaboración con la recogida de datos y entrevistas que implica un diagnóstico como el que se propone en esta ocasión, con una temática tan sensible. La teniente de alcaldesa ha puesto en valor la labor desarrollada por las investigadoras Inmaculada Antolínez y Esperanza Jorge, desde su compromiso y experiencia de trabajo en el ámbito social, puestas al servicio de la elaboración de un documento vivo y necesario en el ámbito de las competencias y objetivos que se plantea el Foro Social.