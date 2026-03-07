Jerez bate todos sus récords: el precio de la vivienda usada se dispara un 23,6% en un año

El mercado inmobiliario de Jerez prosigue su escalada imparable. El precio de la vivienda usada se disparó un 23,6% en febrero respecto al mismo mes del año pasado, hasta situarse en 1.823 euros por metro cuadrado, el nivel más alto desde que existen registros en el portal idealista.

El municipio jerezano establece un nuevo récord absoluto tras encadenar cinco meses consecutivos de subida, que elevan el precio por encima incluso de los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007.

El dato reflejado en el índice de precios de este portal inmobilario supone además una subida del 2,4% respecto a enero y un avance del 3,3% en el último trimestre.

Diferencias por barrios

La escalada en Jerez va por barrios. El precio más alto se registra en la zona norte y Montealto, donde el metro cuadrado alcanza los 2.468 euros tras crecer un 12,8% interanual, con lo que marca también su nuevo techo histórico.

En el extremo opuesto se sitúa la zona sur, con 1.437 euros por metro cuadrado, el precio más asequible pese a que acumula una subida del 16,6% en el último año, si bien todavía se mantiene un 7,7% por debajo de su máximo histórico, alcanzado en mayo de 2010.

El centro tampoco se queda atrás, ya que el metro cuadrado alcanza los 1.686 euros, un 20% más que hace un año y también en cifras récord.

La mayor subida de su historia

El incremento interanual registrado en Jerez es el mayor de toda su serie histórica y supera al de todas las capitales de provincia españolas. La ciudad de León, que lidera las subidas entre capitales, registra un 21,3%, dos puntos por debajo del avance jerezano.

Además, el crecimiento local está por encima de la media de la provincia de Cádiz (20,2%), la de Andalucía (15,8%) y la nacional (17,7%).

Sin embargo, en términos absolutos, Jerez sigue siendo más barata que su entorno. El precio medio provincial se sitúa en 2.817 euros por metro cuadrado, casi mil euros más que en el municipio jerezano, que también está por debajo de la media andaluza (2.284 euros/m²) y de la española (2.673 euros/m²).

Encarecimiento generalizado

Todas las comunidades autónomas registran subidas interanuales, encabezadas por Región de Murcia (23,3%), seguida de Andalucía (20,2%), Asturias (18,5%) y Cantabria (17,8%).

En el mercado autonómico, Baleares se mantiene como la región más cara, con 5.228 euros por metro cuadrado, seguida de la Comunidad de Madrid (4.640 euros/m²). En el lado opuesto figuran Extremadura (1.042 euros/m²), Castilla-La Mancha (1.055 euros/m²) y Castilla y León (1.298 euros/m²).

Por provincias, solo Ourense (-4%) y Soria (-0,6%) escapan a las subidas, las mayores de ellas en Valencia (25,3%) y Murcia (25,3%).

Entre las capitales, todas registran también incrementos. Además del ya reseñado en León, destacan Murcia (20,1%) y Santa Cruz de Tenerife (20%). En los grandes mercados, los precios avanzan en Madrid (12,9%), Valencia (15,5%) y Barcelona (8,3%), entre otros.

En cuanto a precios absolutos, San Sebastián es la capital más cara del país, con 6.487 euros por metro cuadrado, mientras que Zamora se sitúa como la más económica, con 1.335 euros/m².