Proyectan apartamentos turísticos en tres antiguos cascos bodegueros

Varios antiguos cascos bodegueros actualmente en desuso se convertirán próximamente en apartamentos turísticos. Dos de ellos cuentan ya, incluso, con las correspondientes licencias de obras para iniciar las reformas de sendos inmuebles y convertirlos a este uso turístico que ha tenido un importante auge en la ciudad en los últimos años.

Así, el pasado 23 de febrero, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Jerez dio licencia de obras para la reforma de un antiguo casco bodeguero ubicado en la plaza del Mercado, el corazón neurálgico del barrio de San Mateo, albergará un apartamento turístico. El futuro alojamiento contará con 10 unidades y tendrá, además, una piscina. La antigua bodega es conocido como el antiguo Lagar del Tío Parrilla, un edificio bodeguero que hace décadas fue un referente en el mundo del flamenco. Sin embargo, este permanecía sin uso desde que cerró a mediados de la pasada década.

El proyecto contempla la rehabilitación con reforma y ampliación del casco bodeguero para destinarlo al uso de hospedaje. El inmueble tiene una superficie de unos 620 metros cuadrados y linda también con la plaza Becerra y la calle Justicia. El inmueble, que data del siglo XIX, está catalogado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por lo que establece una serie de parámetros en las intervenciones que deben realizarse. Mediante las obras de rehabilitación se pretende mantener la concepción original del conjunto arquitectónico y restaurar la fechada, aunque manteniendo la identidad del edificio original, según se recoge en el proyecto que, antes de obtener la licencia, recibió el visto bueno tanto de la Consejería de Cultura como de la comisión local de patrimonio histórico.

Una semana más tarde, concretamente el pasado lunes, se dio el visto bueno para el cambio de uso y rehabilitación de un antiguo casco bodeguero situado en la calle del Pollo, en las inmediaciones de la Cruz Vieja (barrio de San Miguel). Según se recoge en la propuesta, este futuro establecimiento turístico contará con 11 unidades de alojamiento. Según se recoge en el planeamiento urbanístico, cualquier actuación que se realice en este inmueble, de catalogación bodeguera y fechado en el siglo XIX, debe ir encaminada a conservar todo su conjunto estructural y respetándose, en la medida que sea posible, los materiales y sistemas constructivos originales.

Un antiguo casco bodeguero de la Policía

Mientras tanto, en una antigua bodega situada en la calle Circo, que fue vendida hace dos años por el Ministerio del Interior y que previamente había sido utilizada por la Policía Nacional como galería de tiro y garaje de vehículos, se proyecta también un apartamento turístico que tendrá la categoría de dos llaves. La propuesta se encuentra tramitando actualmente ante la Delegación de Urbanismo para la obtención calificación ambiental, trámite previo necesario para la autorización de obras. Según se recoge en la descripción básica del anuncio de calificación ambiental, el proyecto contempla la demolición total de edificaciones, naves y anexos para la construcción de un edificio de apartamentos turísticos.

Junto a este hay otros proyectos que actualmente están pendientes de la aprobación ambiental. Es el caso de dos apartamentos turísticos promovidos por una firma inmobiliaria en las calles Caballeros (siete unidades) y Pedro Alonso (otros siete). Ambos inmuebles estaban habilitados ya para el uso de hospedaje, aunque se promocionan con licencia de viviendas de uso turístico. Mientras tanto, en la calle Naranjas se prevé la reforma de otro inmueble para que albergue un apartamento turístico con 11 unidades.

Todas estas iniciativas se suman a otras que ya cuentan con licencia de obras desde hace unos meses. Son el caso de los apartamentos turísticos proyectados en la calle Felipa y Pizarro, así como en la plaza Compañía. Según los datos del Registro de Turismo de Andalucía, Jerez cuenta en la actualidad con 38 apartamentos turísticos y un total de 985 plazas. Los últimos inscritos en el registro oficial han sido los abiertos en las calles Doña Blanca, Pozo del Olivar y Plaza Monti.