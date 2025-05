De Jerez a Cádiz siempre con The Beatles

Como no podía ser de otra manera, el Club de Fans de The Beatles Cádiz, con sede en Jerez, sigue homenajeando "la perfección" y en esta ocasión han organizado las IV Jornadas dedicadas a The Beatles, que se celebrarán del 27 al 30 de mayo en el Castillo de Santa Catalina y el edificio Constitución 1812 de Cádiz. Una propuesta en la que colabora el servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz. La actividad cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz.

El programa de las jornadas comienza con la inauguración de la exposición 'José Manuel Peña: In my life, música y recuerdos', que tendrá lugar el martes 27 de mayo, a las 19 horas, en el Castillo de Santa Catalina, con permanente hilo musical Beatle que acompañará al visitante. La muestra se podrá visitar hasta el 29 de junio y se expondrá una recopilación de material de coleccionismo del presidente del Club, José Manuel Peña, que atesoró desde que descubrió a The Beatles a finales de los 80.

Sí. Fue una cinta de cassette la que iluminó la vida de José Manuel Peña. Los Beatles habían llegado hasta sus oídos gracias a la afición de un amigo. Escuchó entonces “la perfección. Yo intuía que eso podía existir en la pintura, en el cine y en la música. Y me golpeó de lleno con 16 años. Cuando tuvo que ser. Descubrí esas canciones que me llenaban, que eran pura magia. He escuchado miles de bandas, estilos y de todo desde entonces, pero sigo pensando que los Beatles son algo único de la historia de la música y de la cultura popular del siglo XX, que perdurará por muchos siglos más. Ahí está la prueba”, cuenta.

Desde que era un adolescente, Peña comenzó a moverse y a hacer homenajes con Pepe Arcas y José Ramón de la Hera. “Por entonces, eran ellos los que tiraban del carro, yo sólo era un niño. Ahí empezó mi andadura en todo esto. Unos años después, ya anduve en solitario y conseguí juntar a un montón de gente en unas I Jornadas que organicé por mi cuenta y riesgo sin el apoyo de nadie. Hoy, el respaldo que tenemos es indudable. Los Beatles se merecen todo”.

El mismo martes, a las 20 horas, y también en el Castillo de Santa Catalina, se celebrará el concierto acústico de Fran Pena y José Manuel Peña.

El miércoles 28 de mayo, Ezequiel Rebollo ofrecerá la conferencia 'La percusión auxiliar en las canciones de los Beatles', a las 19 horas, en la sala Argüelles del edificio Constitución 1812.

La especialista en comunicación y eventos Beatle Marta G. Navarro traerá 'El Quinto Beatle', un podcast especializado en la historia y el impacto cultural de The Beatles, el jueves 29 de mayo, a las 19 horas, en el edificio Constitución 1812.

Por último, La Banda de Eleanor Rigby cerrará las jornadas con un concierto el viernes, 30 de mayo, a las 20 horas, en el patio del edificio Constitución 1812.

La entrada a todas las actividades es libre hasta completar aforo.

"El objetivo de las jornadas es pasarlo bien y conocer a gente del mundo Beatle, amante de la música. Estas son las cuartas que organizamos ya, las dos primeras fueron en Jerez, las terceras en Rota y ahora en Cádiz", explica Peña. "El club de fans, aunque es provincial, se formó en Jerez cuando se hicieron las segundas jornadas y esto nos ha permitido estar en contacto a todas las personas que nos gustan los Beatles. De hecho, la beatlemanía jerezana gracias a este club se ha unido, ya que en Jerez siempre ha habido mucha beatlemanía. Jerez siempre ha estado muy unido a los Beatles gracias a esas imágenes del NO-DO en las que ellos salen firmando las botas de vino de Jerez".

Un club muy activo que ya tiene puesta la cabeza en el siguiente proyecto, que adelantarán próximamente, que promete ser tan apasionante y apasionado del mundo Beatle como estas IV Jornadas.