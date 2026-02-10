Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026: una entre 8.132

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha recogido de manos del presidente de Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín y Ana Poquet, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, el título de Capital Española de la Gastronomía 2026 en el transcurso de un acto celebrado en el Salón Noble del Consistorio de nuestra ciudad. Un acto que estaba previsto se celebrara durante FITUR, como es costumbre, y que fue suspendido como consecuencia del triste accidente ferroviario en Adamuz. Una cita que se inició con un minuto de silencio por la agente de la Policía Nacional fallecida este lunes en Jerez, cuando regresaba de El Portal, una de las zonas anegadas estos días por la crecida del Guadalete.

Jerez será así la ciudad número 14, desde que se creara ese reconocimiento, "y en todas las anteriores ha quedado un poso de calidad, trabajo, proyectos y futuro", tal como apuntó José Luis Álvarez Almeida, quien destacó que la Capital Gastronómica "tiene que ser para los turistas, que se fijen en algo más de Jerez, y que las bondades de la gastronomía y de los hosteleros de la ciudad hagan ese trabajo de manera humilde, cariño y pasión con los productos de la tierra. Y también tiene que ser para que los jerezanos viváis Jerez, su gastronomía y os sintáis orgullosos de la gran ciudad que tenéis y que lo podáis contar al mundo".

Por su parte, Mariano Palacín aseguró que año tras año, después de 14 ediciones, cada ciudad que ha sido Capital de la Gastronomía "ninguna ha manifestado la más mínima queja o crítica resultante de este nombramiento. Todos los alcaldes de estas 13 ciudades están muy satisfechos. Y este acto es el pistoletazo de salida de esta Capitalidad y lo hace con la satisfacción de que Jerez está preparada y que está en lo mejor de la gastronomía y de la hostelería. De que se haga un gran esfuerzo para que el año 2026 Jerez suene mucho y suene en todos los lados. Es el momento de Jerez".

Foto de familia del acto. / Manuel Aranda

Ana Poquet destacó que Alicante "está tremendamente orgullosa de este año que hemos ostentado la Capitalidad, lo hemos aprovechado desde el punto de vista empresarial, turístico y económico. Hemos conseguido una internacionalización de la marca proyectándola en mercados como el estadounidense o el asiático". Una ciudad que ha generado 42 millones de euros de impacto directo en gastos de hostelería, hotelería y 25 millones de impacto mediático, "muy por encima de las expectativas que teníamos de este año Gastronómico, y que acabamos de traspasar a Jerez, una ciudad fantástica, maravillosa, que apoyamos". "Un día hoy -añadió Poquet- que supondrá un antes y un después para Jerez. Estoy segura de que Jerez va a brillar en este 2026... y el sol también".

El vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, confesó que el reconocimiento de Jerez como Capital de la Gastronomía "lo sentimos como propio en toda la provincia. Porque cuando Jerez brilla, la provincia brilla". "La Capitalidad -dijo- es una manera de vivir, compartir y entender la cultura. La gastronomía aquí no es sólo cocina, es historia, es identidad, es carácter y es hospitalidad. Es una Capitalidad que habla de talento y de todo lo que somos capaces de ofrecer. Jerez se convierte así en embajadora del buen comer y del buen beber, y lo hace con la naturalidad de quien lleva siglos haciéndolo bien".

Gemma del Corral, directora general de Promoción y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, recordó que un lugar se puede conocer por sus monumentos, calles o sus paisajes, "pero sólo se entiende de verdad cuando se sienta a su mesa. Celebramos este gran reconocimiento, importante y merecido. Convencidos de que Jerez va a ser una gran capital gastronómica, y razones no faltan. Jerez ha alcanzado una madurez gastronómica que la sitúa en el mapa internacional con voz propia".

La alcaldesa, María José García-Pelayo, fue la encargada de cerrar el acto de traspaso de la Capitalidad Gastronómica, "en un día alegre, pero difícil también por el fallecimiento este lunes de una agente de la Policía Nacional, Carmen Nieves".

Respecto al acto en sí, Pelayo dijo que hoy, "es un día importante porque es un sueño que se ha hecho realidad. Un sueño de todos. Y es un honor haber recibido el testigo de una ciudad hermana como es Alicante". Un reconocimiento que la alcaldesa aseguró supone, además de un honor, "una extraordinaria responsabilidad. Jerez se convierte en el escaparate de la gastronomía española" y agradeció la labor "de todas las personas que lo han hecho posible". La regidora prometió que durante 2026, "Jerez va a demostrar que es una de las ciudades del mundo en la que mejor se come, se bebe y se vive. Es una ciudad única, otro planeta, como decía Lola Flores. Y eso es lo que vamos a demostrar al mundo".

La alcaldesa también defendió que “Jerez demuestra, una y otra vez, que cuando vamos todos a una las cosas se consiguen, se superan momentos difíciles y se alcanzan retos complejos. Estamos dando la lección de que cuando se trabaja en equipo se trabaja sin enfrentamientos y de manera colaborativa. Trabajamos juntos para superar a la borrasca Leonardo todos a una. Esta forma de trabajar que se ha convertido en un ejemplo, ha llegado a Jerez para quedarse”.

Recordó que en España hay 8.132 ciudades, "y entre todas ellas, ha sido elegida Jerez. Tuvimos confianza y nos lanzamos a presentarnos. Y hemos recibido la recompensa. Una candidatura forjada de la mano de los que sienten y aman Jerez. Una Capitalidad que ha venido para quedarse en el futuro, una gran oportunidad para todos los sectores de Jerez".

Para todo 2026 la ciudad ha programado un gran calendario de eventos como celebración de la capitalidad gastronómica. Algunos, como la ‘Ruta Homenaje al Cerdo ibérico y los Quesos’ han tenido ya lugar dando comienzo al más de medio centenar que se han planificado definidos en colaboración con los agentes del territorio y que se pueden consultar en la web municipal dedicada a la capitalidad www.jerezcapitalgastronomica.es