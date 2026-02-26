Jerez celebrará la Fiesta del Árbol 2026 del próximo 7 al 13 de marzo

Jaime Espinar, durante la presentación de la fiesta del Día del Árbol 2026 en Jerez

Jerez de la Frontera celebrará la Fiesta del Árbol de 2026 desde el próximo 7 al 13 de marzo en la que será la 128 edición de su historia y que incluirá actividades para toda la familia.

La Fiesta del Árbol servirá, además, como punto de partida del inicio de la campaña anual de plantación de árboles, "dirigida a recuperar los más de 200 ejemplares perdidos con motivo de las borrascas sufridas en las pasadas semanas", destacó el teniente de Alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, durante la presentación del evento.

De hecho, las actividades normalmente se celebran en el mes de febrero, pero debido al mal tiempo registrado, en esta ocasión, se han organizado para la primera quincena de marzo por parte del equipo de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, a quien Espinar ha dedicado palabras de agradecimiento por la labor realizada “para que todo estuviera a tiempo”.

Para conmemorar estos 128 años se ha organizado un programa repleto de actividades, que tendrán lugar del 7 al 13 de marzo, que "incluyen rutas de las especies, plantaciones participativas y actividades educativas y divulgativas” ha manifestado Jaime Espinar.

El Día del Árbol se iniciará con una plantación participativa en familia en la Laguna de Torrox, a partir de las 10:30 horas.

Se trata de una plantación del bosque colaborativo con alrededor de 40 árboles. También ha destacado Jaime Espinar la presentación del proyecto de Aula Ambiental de El Retiro con la que se quiere recuperar una parte, actualmente sin uso, como espacio dedicado a la educación ambiental.

Esta presentación está prevista para el lunes, 9 de marzo, a las 17 horas.

El teniente de alcaldesa ha destacado del programa la presentación simbólica del nuevo aula ambiental de El Parque de El Retiro con una plantación de un cedro como renovación del compromiso con el legado de Luis Isasi al a ciudad.

“Será una manera de homenajear a Luis Isasi quien en 1902 donó al Ayuntamiento esta zona para que fuera un espacio público y verde. Fue una figura precursora con esta acción y con su apoyo a la celebración del Día del Árbol en nuestra ciudad”, ha señalado el teniente de alcaldesa. Este acto será el martes, 10 de marzo, a las 11 horas en El Retiro.

Para el día 11 se ha previsto, a las 11,30 horas, en El Retiro, una plantación intergeneracional en la que participaran alumnos de centros escolares cercanos junto a personas mayores de distintos centros de la ciudad. Juntos llevarán a cabo una plantación de varios árboles en este parque como símbolo de espacio de convivencia intergeneracional y del legado que una generación deja a otras.

La presentación de la exposición” El Árbol en la ciudad”, será el jueves 12, a las 12,30 horas, y la ruta por el Recreo de Las Cadenas también el 12 de marzo, pero a las 17 horas. La visita al Museo de los Relojes y jardines de La Atalaya está prevista el día 13 de marzo, a las 11,30 horas.

Ambas visitas cuenta con aforo limitado por orden de inscripción en educaciónambiental@aytojerez.es.

Por otro lado, en su intervención, Jaime Espinar ha resaltado que esta conmemoración será el punto de partida para iniciar la campaña anual de plantación de árboles en la ciudad.

La misma pretende recuperar la masa arbórea que se ha perdido “debido a la climatología. En total casi 200 árboles perdidos, así que en esta edición trabajaremos para recuperar las zonas que se han visto afectadas. Además de estas se llevarán a cabo plantaciones en los centros escolares. Será una campaña especial destinada a la recuperación”.