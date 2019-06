Denuncian la exhibición de cetrería y otros animales en el mercado medieval

Una jerezana ha denunciado ante la Policía Nacional la exposición de cetrería y la exhibición de diferentes animales durante el Mercado Medieval que tuvo lugar en la Alameda Vieja hasta ayer. Un suricato “amarrado todo el día”, aves de cetrería expuestas para “ser fotografiadas” junto a los asistentes al evento, un cachorro de perro “que apenas tiene la cuarentena” y una “pitón enorme metida en un cubo muy pequeño que sueltan en el suelo cerca de niños pequeños” son los animales que se han podido ver en esta iniciativa de la asociación de comerciantes Asunico en colaboración con el Ayuntamiento. Además, el reproche recalca: “Más de 12 horas de trabajo sin parar para los animales”.

“Querida alcaldesa, ¿no había quitado los espectáculos con animales de nuestra ciudad?”, se pregunta la denunciante a través de las redes sociales. En un escrito colgado en Facebook expone que estas actuaciones van contra la normativa actual del Ayuntamiento de Jerez. La ordenanza municipal sobreprotección y tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos recoge la prohibición de “ejercer la mendicidad valiéndose de animales o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen trato vejatorio”. Esta misma normativa regula que queda prohibido “emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades si ello supone para el animal sufrimientos, dolor o tratamientos antinaturales”.

“Creo que esto, que se supone que es ilegal, es justo lo que está ocurriendo en el mercado medieval en Jerez y quiero que lo vean”, expone en el mismo escrito la jerezana, que aporta documentos gráficos como imágenes y vídeos. Según la ciudadana, la solución ahora está “en el Ayuntamiento de Jerez”.

Cabe destacar en última instancia que la queja fue presentada formalmente en la Comisaría de Policía Nacional como denuncia el pasado sábado. No obstante, relata que allí le advirtieron “de que el proceso es largo y no intervendrían porque al día siguiente el mercado terminaba”. “No había presencia policial en el lugar, por lo que llamé a Seprona”, escribe la jerezana, que no recibió respuesta. Además, esgrime que en la Policía Local le dijeron que “contaban con los permisos necesarios” y “no iban a mandar una patrulla para eso”. Fuentes del cuerpo municipal aseguran que si esta conversación fue literal debe exponer una queja formal también en la comandancia, donde se registran todas las llamadas.

El mercado medieval se celebró en la Alameda Vieja desde el pasado jueves hasta ayer domingo. Contó con entre 60 y 70 puestos dedicados a la gastronomía y la artesanía. En alguno también se utilizaron animales como reclamo, tal y como se destaca en estas líneas.