Jerez cierra el año con una caída de la contratación de extranjeros

Jerez cerró el pasado mes de diciembre con la realización de 365 contratos a personas extranjeras en Jerez. La cifra apenas representa un 6,36% del total de la contratación registrada en la ciudad. Tal como especifica el último informe del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo, aunque la contratación interanual creció un 6,41% en comparación con diciembre del año anterior, el último mes del año reflejó un enfriamiento del mercado con una bajada intermensual del 6,65%.

Respecto al perfil del trabajador, la contratación estuvo muy equilibrada por sexos, registrándose 187 contrataciones de mujeres y 178 hombres. El grupo de edad en el que se han firmado más altas es el de 25 a 44 años (223 contratos). La gran mayoría de los acuerdos laborales se realizaron a personas de países no comunitarios (338) frente a 27 contratos a ciudadanos de la Unión Europea.

Sectores y ocupaciones con más contratos

El sector servicios sigue siendo el refugio principal para el empleo extranjero en Jerez. La hostelería, con 113 contratos, se posiciona como la actividad con mayor volumen de contrataciones , seguida por el comercio (40 contratos) y las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (39 contratos).

Por tipo de ocupación, las denominadas 'elementales' lideraron la estadística con 147 contratos, seguidas de cerca por los trabajadores de servicios de restauración, protección y vendedores, que sumaron 131 rúbricas. En términos de estabilidad, los contratos temporales (211) superaron a los indefinidos (154).

Demanda de empleo

Según los últimos datos del Observatorio Argos para diciembre de 2025, un total de 1.535 personas extranjeras constan como demandantes de empleo en Jerez. De este grupo, 959 personas se encuentran también en situación de paro registrado.

Aunque la cifra global de demandantes ha experimentado un ligero descenso del 1,35% respecto al mes anterior, en términos interanuales la presión sobre el mercado laboral ha crecido un 1,19% en comparación con diciembre de 2024.

Como es habitual, las ocupaciones más solicitadas por las personas extranjeras en Jerez han sido como personal de limpieza (un 14,40% con 221 personas), seguidos de puestos en servicios de restauración (11,86%), como peones de la construcción y minería (9,32%) y de dependientes de tiendas y almacenes (8,53%).

La demanda de empleo extranjera en Jerez tiene nombre de mujer. De los 1.535 solicitantes, 855 son mujeres (el 55,7%) frente a 680 hombres. Por edades, el grueso de la demanda se concentra en los tramos de madurez laboral. Así, de 35 a 49 años es el segmento más amplio, sumando 608 personas (200 de entre 35-39 años, 203 de entre 40-44 y 205 de entre 45-49).

Uno de los problemas que arroja el informe es el nivel formativo de los demandantes que, lógicamente, condiciona sus salidas laborales en Jerez. Así, el 58,7% (902 personas) posee estudios primarios incompletos, mientras que solo un 4,4% (68 personas) cuenta con estudios postsecundarios.

En cuanto a la experiencia previa, destaca que un tercio de los demandantes (un total de 514 personas) no cuenta con un empleo anterior registrado, mientras que entre los que sí han trabajado, la hostelería (con 320 personas) y las actividades administrativas (con 137 extranjeros) han sido sus principales sectores de ocupación.