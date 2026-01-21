Va al restaurante Casa María, en Jerez, y luego arremete contra la puntuación de Google: "No representa la calidad, ni en el producto, ni en el servicio"

Huele rico, huele a guiso en calle Arcos. Desde el pasado 28 de noviembre, Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026 cuenta con un nuevo establecimiento hostelero que amplía la oferta local: Casa María. El motor de este nuevo local es un sabor inconfundible: el de la espectacular cocina de una madre, la de Daniel, María. Ambos están al frente de este recién estrenado restaurante jerezano donde preparan recetas de siempre, guisos caseros a diario según los productos del mercado y todo eso maridado con los mejores vinos de la tierra.

La cocina de Casa María apuesta por el comercio de proximidad y por las personas que hacen posible que cada plato tenga el sabor auténtico a Jerez. Es por esto que, cada semana ofrece platos fuera de carta, según mercado, de modo que, se aseguran de disponer del mejor producto fresco y cocinado al momento. "¿Quieres probar la diferencia de un producto recién traído de la huerta?", anima Daniel.

Uno de los clientes llegó a este nuevo restaurante jerezano "por casualidad". Eso sí, antes, como siempre hace, consulta Google "para cerciorarnos de que el sitio cumple con nuestras expectativas". La sorpresa se la encontró cuando comprobó que era mucho mejor de lo que le había informado el algoritmo: "La puntuación que tiene según Google (4,3) no representa la calidad, ni en el producto, ni en el servicio, en nuestra opinión mucho mejor de lo que ponía", expone este comensal, satisfecho.

Además, describe su experiencia como "inmejorable de principio a fin, cada plato que pedíamos superaba al anterior y así con todo". "Los vinos son un espectáculo, tienen una carta amplia y a unos precios que, para la calidad que tienen, están bastante bien. Resaltar que, aunque como he mencionado, todo estaba muy bueno, las tagarninas con huevo y los chicharrones eran una pasada".

Reseña del restaurante, Casa María, en Jerez.

Como dice al comienzo, tampoco está de acuerdo con la nota en relación al servicio recibido. "Por último, y no menos importante, destacar el servicio de Dani (creo que se llamaba así), un chico joven pero muy preparado y que demostraba con cada palabra que le gusta lo que hace y que lo suyo es vocación, nos informó de todo, con explicaciones detalladas y con mucha simpatía. Por todo esto, para nosotros fue una experiencia extraordinaria que, sin duda, volveremos a disfrutar en cuanto visitemos de nuevo la ciudad", concluye.

La esencia de Casa María

Revuelto de Casa María, en Jerez.

"La materia prima es sagrada", defiende Daniel, de ahí que, cuentan con cortes de Montesierra para sus platos: guisos con costilla ibérica, secreto, la presa más jugosa y pata de jamón ibérico, bellota 100%. Algunas de sus elaboraciones requieren un proceso de elaboración largo, a fuego lento, pero el resultado merece cada instante que se le ha dedicado. Se devoran en unos pocos minutos, mientras el recuerdo de saborearlo permanece. "Queremos que te sientes con nosotros, desconectes del ruido y vuelvas a saborear la autenticidad, quizá con una copita de vino de Jerez".

La carta de Casa María

La ensaladilla es la prueba de que la sencillez, la carne mechá es el resultado de la paciencia. Con el aceite de oliva virgen extra de primera molienda, directo de Jaén, hace que un plato sencillo como las setas a la plancha, sepa a gloria. En la cocina de María entra bacalao fresco de la pescadería de confianza, queso payoyo, gildas, atún... "¡De vuelta a lo de siempre, pero con la mejor materia prima! Mi madre y yo, volvemos al origen para ofreceros el sabor auténtico, en la que fue nuestra casa y que ahora queremos que sea la vuestra" .