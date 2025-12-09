Jerez cierra los contenidos que llevará a Europa para ser Capital de la Cultura 2031

La Candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, ha arrancado la semana con una intensa jornada de trabajo entre los miembros del equipo de la Oficina Técnica y la participación del Consejo Rector, representado por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco; el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell; y el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas.

Durante la jornada se han cerrado los contenidos de la propuesta que la ciudad de Jerez, junto a toda la provincia de Cádiz, llevará a Europa y se han abordado los hitos del proceso de candidatura alcanzados, entre ellos, la reciente actualización del Plan Estratégico de Cultura y Creatividad, la conformación del Consejo Cultural de la ciudad, los trabajos de interlocución con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y el establecimiento de alianzas estratégicas con ciudades y entidades a nivel internacional con el objetivo de reforzar la dimensión europea del proyecto.

En su intervención ante los medios de comunicación, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha recordado que “el proceso de elaboración de la candidatura de Jerez 2031 se ha desarrollado desde la base ciudadana, de abajo a arriba”, contando también con las propuestas de las entidades culturales de todo el territorio. Con todo ello, la regidora jerezana ha señalado que “hoy, por lo tanto, es un día en el que toca agradecer a todas las personas que contribuyen con sus ideas al proyecto, pero también reconocer el trabajo de los equipos involucrados”, tanto a nivel municipal como de la Oficina Técnica, de las instituciones que conforman el Consejo Rector, así como a todos los municipios gaditanos que han aportado sus iniciativas.

También ha hecho referencia a la importancia de que en esta candidatura “nos hemos dado la mano las instituciones públicas y privadas”, por lo que a finales de diciembre, fecha de entrega del libro de candidatura “vamos a presentarnos a Europa con los deberes hechos”. También ha destacado la importancia de todo el trabajo ralizado en clave interna, ya que “hoy conocemos mucho mejor Jerez, la potencia que significa Jerez desde el punto de vista cultural. Contamos con una estrategia cultural que nos va a llevar en 2031 a ser capital europea de la cultura”. También ha recordado que en los próximos días se llevará a cabo una reunión en el foro de la FEMPcon el Ministerio de Cultura para abordar cuestiones relacionadas con el libro de candidatura (bid book) e iniciativas sobre ciudades culturales en España.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha subrayado el carácter provincial de la candidatura Jerez 2031, “una oportunidad para Jerez y para toda la provincia”, ha dicho. Martínez del Junco ha alabado una candidatura que representa “tradición, vanguardia e inclusión”, y ha destacado que la posición estratégica de la provincia - en la historia y en el territorio- como puente de unión entre Europa, África y América, la sitúa en ventaja para conseguir la capitalidad. La presidenta ha agradecido el esfuerzo de todos los que han participado en la candidatura, desde el equipo técnico que ha elaborado el bid book hasta las empresas, entidades culturales y sociales, administraciones y la ciudadanía “por su apoyo e implicación”, al tiempo que ha mostrado su “total confianza” en superar el corte y pasar a la siguiente fase del proceso.

Por su parte, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha asegurado que “desde la Universidad hemos hecho todo lo que se tenía que hacer; nos hemos unido cuatro instituciones de la provincia para reforzar esa apuesta por una candidatura que nos ilusiona". Asimismo ha hecho referencia a que recientemente desde la UCA, "hemos fortalecido la internacionalización con el apoyo de las nueve universidades que integran la alianza SEA-EU". En este contexto, "somos optimistas pero prudentes; tenemos la tranquilidad de que se ha hecho de la mejor manera posible".

Por otro lado, en su intervención el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, ha reiterado el compromiso y respaldo del tejido empresarial de la provincia a la candidatura y el trabajo que se está realizando a través de acciones formativas, encuentros y eventos para profesionales del mundo de la cultura.