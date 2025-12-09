Denuncian ante la Fiscalía la exención de tasas a las zambombas de Jerez

El Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez (OCM) ha denunciado este martes ante la Fiscalía la exención de tasas a las zambombas. Tal como ha informado, este colectivo ha presentado "denuncia ante la Fiscalía Provincial de Cádiz por la exención de la tasa de ocupación de la vía pública a las zambombas de Jerez, al considerar que podría vulnerar el Plan de Ajuste impuesto al Ayuntamiento, perjudicar la Hacienda municipal y suponer un trato de favor injustificado hacia determinados organizadores privados".

En concreto, en dicha denuncia se recogen los hechos que "podrían ser constitutivos de ilegalidad y dar lugar a responsabilidades penales y contables". Desde el Observatorio se recuerda que "desde 2012, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera está sometido a un Plan de Ajuste aprobado por el Ministerio de Hacienda, de obligado cumplimiento, tras haberse adherido a los mecanismos extraordinarios de financiación estatal (planes de pago a proveedores, fondos de ordenación, etc.). Dicho Plan de Ajuste estableció diversas medidas destinadas a sanear la hacienda municipal, especialmente aumentar los ingresos y eliminar bonificaciones o exenciones tributarias discrecionales. En particular, entre las medidas comprometidas figuraban la supresión de exenciones y bonificaciones fiscales y el incremento de las tasas municipales para financiar adecuadamente los servicios públicos".

A pesar de lo anterior, el Ayuntamiento de Jerez "ha procedido recientemente a aprobar la exención del pago de la tasa municipal por ocupación de la vía pública aplicable a las tradicionales zambombas navideñas. En la normativa local se ha introducido expresamente que queda excluida del hecho imponible de la tasa por ocupación de terrenos de uso público la celebración de dichas zambombas en época navideña". Tal como recoge la denuncia "esto significa que las entidades u organizadores privados de estas fiestas populares (asociaciones, peñas, establecimientos hosteleros, etc.) no están obligados a abonar la tasa normalmente exigible por el uso privativo o especial del dominio público durante esos eventos". Cabe señalar, añaden desde el OCM, que las zambombas "son actos de iniciativa privada aunque arraigados en la tradición local que generan ocupación intensiva de calles y plazas públicas con instalaciones (escenarios, barras, etc.) para su explotación festiva y, en muchos casos, con fines lucrativos indirectos (venta de bebidas, atracción de visitantes, etc.)".

En la denuncia se especifica que la decisión municipal de eximir del pago de esta tasa se ha adoptado "sin constar la preceptiva autorización o conformidad del Ministerio de Hacienda u otro órgano competente que vele por el Plan de Ajuste vigente, ni se ha acreditado la introducción de medidas compensatorias en el Presupuesto que neutralicen la pérdida de ingresos que dicha exención conlleva". Es decir, "no se ha previsto ninguna partida alternativa o subvención estatal que cubra el importe que el Ayuntamiento deja de recaudar por permitir gratuitamente el aprovechamiento especial del espacio público durante las zambombas". En consecuencia, "esta exención reduce los ingresos municipales de forma directa, agravando potencialmente el desequilibrio financiero del Consistorio, máxime considerando que Jerez arrastra una deuda muy elevada (en torno a 1.000 millones de euros) y una situación de extrema dificultad económica según informes recientes del Tribunal de Cuentas".

Para el Observatorio, la medida descrita supone "una vulneración frontal de las obligaciones legales derivadas del Plan de Ajuste. Contraviene expresamente la exigencia de no otorgar exenciones ni beneficios fiscales discrecionales que mermen los ingresos municipales". Asimismo, a exención acordada "no solo compromete la estabilidad financiera municipal, sino que podría lesionar el interés público y los principios de igualdad tributaria". Por ello, la denuncia detalla que "la medida supone un trato de favor injustificado hacia los organizadores de zambombas en detrimento de otros particulares o entidades que si deben pagar tasas cuando ocupan la vía pública por otras actividades (mercadillos, veladores, eventos privados, etc.)". Por ello, "diversos colectivos ya han manifestado que las zambombas se han convertido en un negocio donde unos pocos se benefician económicamente mientras que los costes recaen en su totalidad sobre los vecinos de Jerez (limpieza extraordinaria, seguridad, uso del espacio público, etc.), lo que evidencia el daño a los intereses públicos provocado por la exención aquí denunciada".

Así las cosas, Miguel Ángel Martínez, en nombre del Observatorio Ciudadano, solicita en Fiscalía que "se admita la presente denuncia y se proceda a la apertura de las diligencias de investigación oportunas por parte de esa Fiscalía, a fin de comprobar la veracidad de los hechos relatados y determinar las circunstancias y alcance de los mismos".

Una vez realizadas las investigaciones, reclama que "si se constatara que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, esta Fiscalía ejercite las acciones legales procedentes, promoviendo la oportuna querella o denuncia ante el Juzgado competente contra los responsables (autoridades o funcionarios del Ayuntamiento de Jerez) por los delitos que pudieran concurrir, en particular prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos u otros que se desprendan de los hechos".

Además, pide que "si de las pesquisas resultaren indicios de responsabilidad contable o administrativa y no necesariamente penal, se ponga lo sucedido en conocimiento del Tribunal de Cuentas u órgano fiscalizador competente, a los efectos de depurar las responsabilidades contables pertinentes por el posible menoscabo causado al patrimonio público municipal".

En definitiva, que "se practiquen todas aquellas diligencias que se estimen necesarias para esclarecer los hechos denunciados y para depurar las responsabilidades -penales, contables o de otra indole- que de ellos pudieran derivarse, velando así por la legalidad y la defensa del interés público. Por todo ello, y con el debido respeto, se insta a la Fiscalía a actuar en el ejercicio de sus funciones, pues los hechos podrían vulnerar gravemente la normativa de estabilidad financiera y el principio de legalidad en la gestión de los fondos públicos locales", concluye la denuncia.