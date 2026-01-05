Jerez cierra el mes de diciembre con 337 parados menos

Jerez ha cerrado el mes de diciembre con una bajada del paro, una situación habitual en estas fechas al coincidir con la campaña de Navidad. En concreto, durante el pasado mes han salido de las listas del desempleo un total de 337 personas, lo que supone una bajada relativa del 1,59%. La cifra de demandantes de empleo en este diciembre ha sido de 20.813 personas, según datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este dato no solo supone un descenso por segundo mes consecutivo, sino que representa el mejor registro para un cierre de año en casi dos décadas, manteniéndose la ciudad lejos de los máximos de la crisis financiera de 2012.

El paro femenino lideró una vez más la bajada, con un descenso de 400 personas, mientras que el paro masculino aumentó en 63 personas (pasando de 7.379 en noviembre a 7.442 en diciembre). Esto significa que la bajada global de Jerez en diciembre (-337 personas) se debió íntegramente a la contratación de mujeres.

En este aspecto, son las mujeres de más de 45 años las que siguen encontrando mayores problemas para obtener empleo. Así, de las 13.371 mujeres desempleadas, 779 son menores de 25 años; 4.189 mujeres de 25 a 44 años y 8.403 mujeres pertenecen al conjunto de mayores de 45.

A nivel de sectores, el paro de diciembre ha traído un descenso en el sector servicios, con 311 personas menos en las oficinas de empleo, una reducción que también se ha producido, aunque en menor medida, en la agricultura, con 19 personas menos. En cambio, el desempleo en la construcción creció en diciembre en 132 personas, pasando de las 1.669 que se registraron en noviembre a los 1.801desempleados de este último mes del año.

Balance de 2025

Con los datos del mes de diciembre, Jerez ha cerrado 2025 con una tasa de desempleo del 22,98%, o lo que es lo mismo, un descenso de 2,01 puntos con respecto al año anterior y una caída acumulada de 3,64 puntos en dos años, cuando el cómputo se situaba en el 26,62%.

El camino de 2025 comenzó, como es habitual, con cáida del mes de enero, mes en el que el paro subió en 378 personas debido al fin de la campaña navideña. Sin embargo, la llegada de los grandes eventos de la primavera, es decir, durante los meses de abril y mayo, coincidiendo con la Semana Santa, Gran Premio de Motociclismo y Feria del Caballo, hicieron que los números mejoraran.

Así, en abril, el paro bajó en 756 personas, rompiendo la barrera de los 22.000 desempleados; mayo, por su parte, prolongó esta racha con otros 448 parados menos, marcando en ese momento el nivel más bajo para un mes de mayo desde 2008.

El verano por su parte tuvo doble cara. Mientras que julio fue positivo, con una bajada de 382 personas gracias al tirón de la campaña turística, agosto y septiembre trajeron los habituales repuntes por el fin de los contratos estivales.

Especialmente significativo fue septiembre, donde el paro subió en 403 personas (+1,9%), aunque las fuentes destacan que este aumento fue mucho más moderado que en las localidades costeras vecinas. Octubre, contra pronóstico histórico, logró romper la tendencia de subidas otoñales con un ligero recorte de 20 parados, situándose en su mejor registro para ese mes en 18 años; y noviembre y diciembre han traído nuevamente reducción de la tasa.

Servicios tira de la ciudad

Los números anuales evidencian nuevamente que el sector servicios tira del carro económico de la ciudad, concentrando más del 70% de los demandanes de empleo. La industria, por contra, ha mostrado solidez en este último año, logrando bajar de la barrera del millar de parados durante el año, no en vano se ha cerrado diciembre con 944 desempleados, su nivel más bajo del ejercicio.

En la construcción, aunque la evolución anual fue positiva, los números de diciembre, con 132 personas más en las listas del paro, puso el borrón a la evolución. Finalmente, la agricultra finalizó el año con 648 parados, manteniendo también sus cifras.

De cualquier forma, Jerez sigue arrastrando desigualdades estructurales. La brecha de género persiste de forma alarmante, toda vez que al cierre de año, las mujeres representan el 64,2% del total del paro (13.371 mujeres frente a 7.442 hombres).

Asimismo, el desempleo se ha cronificado en los tramos de mayor edad. Más de la mitad de los parados de la ciudad (12.554 personas) son mayores de 45 años, un colectivo que encuentra especiales dificultades para la reinserción laboral. Por el contrario, los menores de 25 años representan la franja con menor volumen de parados, sumando 1.633 al finalizar diciembre.