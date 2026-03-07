Jerez comparte su experiencia como ciudad pionera en contar con una aplicación informática propia del Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital, José Ignacio Martínez, junto con la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, han celebrado un encuentro con gerentes y responsables técnicos de empresas municipales de vivienda de otras localidades andaluzas y de diputaciones provinciales para darles a conocer y ofrecerles la experiencia del Ayuntamiento de Jerez como administración pionera en disponer de una aplicación informática propia que gestiona el Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas.

En la presentación, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Jerez, y que ha contado con la presencia de técnicos de la Delegación de Transformación Digital y de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, han asistido responsables de Emvisesa, de Sevilla; Vimcorsa, Córdoba, y Hemsa, San Fernando; Procasa Cádiz; Sevilla Activa, de la Diputación de Sevilla; y de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS Andalucía), que ha promovido este encuentro, junto con Emuvijesa, para conocer el funcionamiento de esta aplicación que se puso en marcha en el año 2010, y que toma la base de datos del sistema informático municipal.

Como han explicado los responsables municipales, “Jerez fue pionera en desarrollar e implantar con medios propios este sistema que se ha venido perfeccionando y mejorando con los años, mientras que la mayoría de los municipios utilizaban la herramienta que ponía a disposición la Junta de Andalucía. Ahora, la nueva de Ley de Vivienda de Andalucía establece que cada ciudad debe contar con su propio Registro, por lo que había interés por conocer nuestra experiencia que, por supuesto, estamos encantados de compartir con todas las instituciones que nos lo soliciten”, en palabras de Belén de la Cuadra.

Del mismo modo, José Ignacio Martínez ha subrayado que este “interés por implantar nuestras soluciones tecnológicas demuestra que el Ayuntamiento de Jerez se ha convertido en un referente de primer nivel en innovación municipal, con herramientas funcionales y de calidad que vamos mejorando y optimizando día tras día. Este reconocimiento – ha añadido - evidencia que el camino emprendido en transformación digital no sólo repercute en la gestión interna, sino que también sirve de ejemplo para otros municipios de incluso más población que el nuestro”.

Durante la reunión se ha llevado a cabo una demostración general del funcionamiento del programa y de su base de datos, así como de sus principales ventajas, entre las que figura las facilidades que supone contar con un sistema diseñado a la medida de las necesidades de un municipio a la hora de establecer un listado de demandantes más ordenado y funcional. Asimismo, se abordaron cuestiones relacionadas con la fórmula más idónea de compartir el conocimiento de forma ordenada y efectiva con las instituciones que lo soliciten.

Tanto José Ignacio Martínez como Belén de la Cuadra han mostrado su satisfacción por el desarrollo de este encuentro, que refuerza la voluntad del gobierno municipal de "continuar impulsando proyectos que mejoren la gestión pública, promuevan la colaboración intermunicipal y sirvan de modelo a otras administraciones".

Asimismo, han destacado que los responsables de las empresas asistentes han trasladado su voluntad de iniciar los trámites para poder implementar la citada aplicación en su gestión diaria, “por lo que vamos a seguir trabajando en esta línea de colaboración, ofreciendo nuestros conocimientos, facilitando la implantación de nuestras soluciones informáticas, y aprendiendo también de otras ciudades que apuestan por la innovación y la optimización de los recursos públicos”, ha enfatizado el teniente de alcaldesa.