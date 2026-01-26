Más de 4.500 personas demandan una vivienda protegida en Jerez

La fotografía de la vivienda protegida en Jerez sigue mostrando un escenario de alta demanda y recursos limitados. Según los datos del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, la ciudad cuenta con un total de 4.535 solicitudes activas, conformando el núcleo de ciudadanos que buscan activamente una solución de manos de Emuvijesa (Empresa Municipal de Vivienda en Jerez).

Se trata de los datos actualizados a noviembre de 2025, en los que se detalla también que actualmente constan un total 11.562 solicitudes (entre las que se encuentran las peticiones activas). No obstante, casi 5.500 han sido canceladas por la Administración, mientras que han sido canceladas por adjudicación un total de 1.110 solicitudes. Otras 201 fueron canceladas por los propios usuarios; 25 sufrieron penalizaciones por rechazo y 41 registraron una baja temporal.

En cuanto al régimen de acceso solicitado, en el informe del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida destacan las inscripciones para alquiler con opción a compra con 3.466, frente a las 2.902 para alquiler y las 2.145 para compra. Hay que tener en cuenta en los datos del régimen solicitado, hay que tener en cuenta que una misma solicitud puede seleccionar más de un régimen de acceso, por eso las cifras son superiores a las solicitudes inscritas.

Los jóvenes, el colectivo más vulnerable

Uno de los datos más significativos del informe es el peso de la juventud en la lista de espera. Con 1.917 inscripciones, los jóvenes se consolidan como el principal grupo de protección especial. Esta cifra triplica a otros colectivos como el de personas con discapacidad (508 solicitudes) o mayores de 65 años (279), evidenciando las enormes dificultades de los menores de 35 años para emanciparse en el mercado libre. No obstante, en estos datos hay que tener en cuenta que algunas solicitudes pueden pertenecer a más de un grupo de protección.

Demandantes con rentas bajas

La capacidad económica de los demandantes subraya la necesidad de políticas públicas de vivienda. La gran mayoría de los inscritos se sitúa en el tramo de ingresos de 0 a 0,99 veces el IPREM (un tramo de ingresos que representa rentas mensuales inferiores a 600 euros en 2025 o 7.200 euros anuales en 12 pagas).

Las distintas solicitudes se encuentran distribuidas en función de los ingresos acreditados por los solicitantes y posteriormente verificados ante la Agencia Tributaria por el personal del Registro. Además, en función de estos ingresos, los solicitantes inscritos tendrán derecho a estar incluidos en alguno de los regímenes de acceso que se determinan en el Plan Concertado de vivienda y Suelo.

En cuanto a las características del hogar, la familia tipo en Jerez busca viviendas de dos dormitorios (2.541 solicitudes), seguida de las de tres dormitorios (1.189). La demanda de grandes viviendas (más de tres dormitorios) es prácticamente inexistente, con apenas 16 registros.

Necesidades especiales

El informe también pone el foco en la diversidad de necesidades. Actualmente, hay 32 unidades familiares en el Registro de Demandantes de Vivienda Pública con miembros que presentan movilidad reducida y hasta ocho personas que requieren viviendas específicamente adaptadas para usuarios de sillas de ruedas.

Por último, el informe recoge también las solicitudes en Jerez y la zona rural. En este caso, 3.956 son preferentes en Jerez. Mientras que las no preferentes (de otros municipios) son 301.