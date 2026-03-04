Jerez contará a final de semana con una oficina de información y de tramitación de ayudas para los afectados por las inundaciones

Jerez abrirá entre el jueves y el viernes la oficina de información integral y de tramitación de las ayudas aprobadas por el Gobierno de España para atender a los afectados por los daños provocados por el temporal de borrascas del pasado mes.

La apertura de estas oficinas en la provincia “facilita y agiliza la llegada de las ayudas a los afectados de la provincia de Cádiz, una de las principales beneficiarias de los 7.000 millones de euros aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez y puestos a disposición de la reconstrucción a través del Ministerio que dirige María Jesús Montero, ha afirmado la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores.

Desde que se abriera la primera de ellas, el 26 de febrero en Grazalema, la Administración General del Estado ya dispone de cuatro centros de atención física a los afectados de nuestra provincia. La ya citada en Grazalema, la de San Roque, la oficina dedicada en la Subdelegación en Cádiz y la oficina de Coordinación del Campo de Gibraltar (en Algeciras). Entre el jueves y el viernes también abrirá la de Villamartín. Además se puede solicitar información y tramitar las ayudas en las 48 oficinas de correos que están repartidas en toda la provincia y a través de plataformas online.