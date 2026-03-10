Jerez continúa con su agenda del 8M con ‘Entre nosotras hablamos de salud’

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, y el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, han participado en la jornada ‘Entre nosotras hablamos de salud. Tejiendo redes nos cuidamos’. Este encuentro se ha celebrado en la Casa de las Mujeres, con las intervenciones de María Luisa Iglesias, de la Asociación Sembradoras de Salud; y María Fuentes, de la Fundación Marta Tejiendo Futuro.

La vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de las Mujeres ha conducido una jornada en la que se ha puesto en valor los beneficios de la creación de lazos de colaboración, amistad y apoyo mutuo, para la salud emocional y física de las personas, y muy especialmente para las mujeres, compartiendo experiencias, cambios y procesos personales que durante tantos años se han invisibilizado y siguen siendo tabú.

La teniente de alcaldesa Susana Sánchez ha recordado que esta actividad está incluida en el ciclo de actividades ‘Mujeres Músicas: el sonido del cambio’, con el que el Ayuntamiento de Jerez está conmemorando el 8 de Marzo. La jornada alcanza su tercera edición, y como explica la teniente de alcaldesa “si algo sabemos las mujeres, es que la experiencia de una, nos enriquece a las demás, y que necesitamos de esas redes para tener referentes, y que nos ayudamos entre todas cuando hablamos y cuando compartimos lo que nos pasa”.

Susana Sánchez ha señalado que “hemos recuperado la Delegación de Salud como tal y con nombre propio, y se nos abre un nuevo camino en la ciudad para avanzar de la mano, para recuperar talleres que son muy importantes, y todas esas actividades que tenemos que poner encima de la mesa, salud reproductiva, menopausia, la salud emocional, y muchas más”.

Por su parte, el delegado Tomás Sampalo ha destacado que “desde el Servicio de Promoción de la Salud hemos querido poner en marcha un espacio en el que reflexionar sobre la salud de las mujeres, para dar herramientas y abrir puertas, y en ese cruzar cada puerta hay un proceso de crecimiento y de desarrollo interior, en el que hay muchas cargas que se quedan fuera, y ahí vamos a seguir trabajando”.

Este martes se ha celebrado otra actividad novedosa, el taller Tributo a las Nuestras, en el CEPER El Aljibe, a cargo de la escritora Margarita Lozano. Este taller se repetirá este jueves, a las 11 horas, en la Casa de las Mujeres de La Barca.

Las actividades del ciclo del 8 de Marzo continuarán este miércoles, a las 12 horas, en la Casa de la Mujeres, con el taller ‘A compás de Jerez’, impartido por la Delegación de Educación, y dirigido a asociaciones de mujeres. Por la tarde, a las 17.30 horas, se celebrará en el Alcázar el concierto ‘Grandes Espejos con M de Mujer’, a cargo del Conservatorio.

El jueves 12, la Casa de las Mujeres acogerá a las 9.30 horas el III Encuentro Local de Responsables de Coeducación. A las 12.30 horas, la Delegación de Igualdad y Diversidad inaugurará en el Museo Arqueológico la exposición ‘Mujeres que jugaban al escondite’, de Raquel Díez.

Las actividades continuarán hasta el mes de abril y pueden consultarse en www.jerez.es/igualdad.