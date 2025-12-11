Jerez cuenta ya con paneles indicativos sobre la disponibilidad de plazas en aparcamientos subterráneos

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos y de la Delegación de Transformación Digital, ha instalado en las calles del centro de la ciudad 4 paneles indicativos que ofrecen a los conductores información dinámica sobre la disponibilidad de plazas en aparcamientos subterráneos. Hasta el momento, estos sistemas sobre la ocupación de los aparcamientos del centro de Jerez ofrecen los mensajes informativos ‘Parking libre’ o ‘Parking completo’, referentes a la situación de tres aparcamientos subterráneos de la ciudad: Madre de Dios, plaza del Arenal y plaza del Caballo, y próximamente se sumarán datos similares de los demás.

Estos dispositivos ofrecen múltiples ventajas, entre ellas, el ahorro de tiempo de búsqueda de aparcamiento de los conductores. También la mejora y fluidez del tráfico rodado, sobre todo, en los alrededores de los accesos a los aparcamientos subterráneos, lo que se traduce en una reducción de la huella de carbono y de la contaminación acústica. Igualmente, estos paneles indicadores contribuyen a hacer una gestión de la regulación de los aparcamientos más eficiente.

Paralelamente a la instalación de estos paneles informativos, desde la Delegación de Transformación Digital se ha puesto a disposición de los usuarios información sobre el porcentaje de ocupación y número de plazas disponibles en los tres aparcamientos subterráneos anteriormente citados: Madre de Dios, plaza del Arenal y plaza del Caballo. Próximamente se prevé ampliar esta información con datos de los parkings de Alameda Vieja, calle Larga, Los Cisnes, Mamelón-Cristina y Mercado Centro. La información actualmente disponible se puede consultar a través de la web municipal y de la App ‘Jerez Smart’ a través de los enlaces:

Web municipal:

www.jerez.es/webs-municipales/movilidad/aparcamientos-publicos/aparcamientos-subterraneos

App Jerez Smart: en el apartado “Navidad en Jerez” → “Parking Subterráneos”. Es posible descargar esta App accediendo a este enlace: www.jerez.es/app