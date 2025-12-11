La Junta encarga un estudio previo para el arreglo de la A-480, la autovía entre Jerez y Sanlúcar

La Junta de Andalucía ha contratado a una empresa para que realice una serie de ensayos sobre el suelo en el que se asienta la A-480, la autovía que conecta Jerez con Sanlúcar. Esta vía, una de las principales conexiones viarias de la Costa Noroeste, se encuentra actualmente en un estado muy deficiente, especialmente en los tramos situados más próximos a la localidad de Sanlúcar con importantes deformaciones y hundimientos en la calzada.

Tal y como se recoge en la memoria justificativa de la contración, el estudio va encaminado a "identificar y tramificar" los suelos existentes entre los kilómetros 8 y 18 de esta autovía —concretamente entre el enlace con la A-471 en las proximidades de Sanlúcar y las inmediaciones del cruce de acceso a las barriadas rurales de Añina y Las Tablas, ya en término municipal jerezano—. En este documento se apunta que existe actualmente una "deformación en la rasante de la carretera, especialmente en su calzada derecha" (dirección a Jerez).

La administración autonómica señala que "se hace necesario identificar y caracterizar el material existente que sirve de apoyo para la infraestructura de la carretera, por lo que se hace preciso la realización de ensayos geotécnicos". Los trabajos serán realizados por la firma Elabora Agencia para la Calidad de la Construcción y tendrán un coste de unos 182.120 euros, impuestos incluidos.

A esta misma firma ya se le encomendó a finales de 2023 un estudio geotécnico para el análisis de patologías de esta carretera. Este encargo se hizo poco después de que se tuvieran que acometer unas actuaciones de emergencia en un tramo de la carretera, por un importe de casi 38.000 euros, tras la fallida intervención realizada meses antes en un tramo de ocho kilómetros que costó más de tres millones de euros.

La A-480 es una autovía que conecta Jerez con Chipiona y Sanlúcar de casi 27 kilómetros de longitud. El tramo comprendido entre el enlace con la localidad sanluqueña y la conexión con la A-2078 en dirección a Rota, que es el que se encuentra en peor estado, soporta una intensidad media diaria (IMD) de 18.849 vehículos, según los últimos datos correspondientes a 2024, de los que un 2% corresponde a vehículos pesados. Más tráfico soporta el tramo entre el enlace de la A-2078 y Jerez, que supera los 25.000 vehículos y un 6% de vehículos pesados.

Durante el pasado año, en el tramo cuyo suelo será analizado, se produjeron tres accidentes de tráfico con heridos. Dos de ellos fueron por alcance y uno por un atropello con animales, según se recogen en los datos de siniestralidad con víctimas que la Dirección General de Tráfico publica anualmente.

La Junta anunció semanas atrás que los presupuestos autonómicos para el año próximo, que está actualmente tramitándose en el Parlamento incluye una partida para el arreglo de esta autovía.