Jerez cierra el año agrícola 2020/21 con un 27% menos de precipitaciones

El año agrícola o hidrometeorológico 2020/21 finalizó el pasado martes con déficit de precipitaciones, una circunstancia que se repite por tercer año consecutivo. En total, según datos de la estación del Aeropuerto de Jerez de Aemet, se han contabilizado en la ciudad, desde el 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, 417 litros por metro cuadrado, una cifra que no mejora los registros del año anterior, pero que no están entre los peores de las últimas dos décadas. No obstante, el déficit de agua con respecto al periodo de referencia 1980-2010, fue superior a los 150 litros.

Una de las particularidades de este año agrícola que acaba de finalizar ha sido el cambio de tendencia, ya que en los últimos años habían sido una constante los inviernos y otoños secos, y la primavera bastante lluviosa. En este 2020/21 la situación se ha invertido, de tal forma que las precipitaciones se concentraron especialmente en otoño e invierno mientras que la pasada primavera fue más seca que años anteriores.

Como ejemplo sólo hay que mirar las cifras del pasado invierno, que registró un 66% más de precipitaciones que el invierno de 2020. En este apartado destacamos especialmente el mes de enero, que fue bastante lluvioso, recaudándose nada menos que 131 litros.

Pese a ello, la ciudad ha finalizado el año agrícola con un 27% menos de precipitaciones con respecto al periodo de referencia en Jerez, que anualmente cuenta con una media de lluvia de 572 litros.

El día que más lluvia se recogió en la ciudad en este 2020/21 fue el pasado 20 de enero, cuando se contabilizaron 44 litros por metro cuadrado. Hay que recordar que la máxima en este sentido se dio un 7 de enero de 1947 cuando cayeron en Jerez en un mismo día 112.2 litros.

A nivel de temperaturas, el año agrícola 2020/21 tuvo un invierno especialmente frío, sobre todo en enero, con la llegada de una importante ola de frío que afectó a todo el país.

En dicho mes, la temperatura media estuvo más de un grado por debajo de lo habitual (9,6 cuando lo normal es que marquen 10,7); algo que también se repitió en diciembre, aunque en menor medida, con una diferencia de medio grado.

Las dos primeras semanas de enero fueron muy frías, sobre todo del 2 al 6 de enero; y del 9 al 19 cuando en muchos días las mínimas de los termómetros estuvieron por debajo de los cero grados. En concreto, el día 3 de enero se obtuvo la mínima más baja según la estación de Aemet en el aeropuerto jerezano, con 3,1 grados bajo cero.

Asimismo, la Aemet contabilizó un total de trece días de heladas entre diciembre y enero, cuando lo normal en este época del año son tres.

El verano, por su parte, sin llegar a ser extremadamente caluroso, sí que registró una importante ola de calor a mediados del mes de agosto, llegándose a los 43,4 grados, una temperatura que estuvo muy cerca de la máxima absoluta que se ha dado dentro del periodo de referencia en Jerez, los 45,1 grados del 1 de agosto de 2003.