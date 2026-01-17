Jerez duplica en un año los permisos para construcción y reforma de viviendas en el centro

La comisión local de patrimonio histórico de Jerez informó el pasado año un total de 280 actuaciones, la mayor cifra alcanzada en diez años y superior a la registrada en 2024, en que se dictaminaron un total de 257 asuntos.

El alto volumen de propuestas presentadas en 2025 y que han obtenido la autorización patrimonial de esta comisión, certifica “que estamos ante una etapa de dinámico crecimiento y de recuperación integral del centro histórico”, ha señalado el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, quien también ha destacado el buen dato de viviendas autorizadas durante este periodo, que se elevan a 181, más del doble que el año anterior, en que se dio luz verde a 72.

La intensa actividad de la comisión es un "claro indicativo de la dinámica positiva que está experimentando el centro histórico en materia económica y social, que se concreta principalmente en un incremento en obras de nueva planta, muchas de ellas destinadas a viviendas, actuaciones de rehabilitación, reforma de locales, adaptaciones de inmuebles para nuevos usos, recuperación del patrimonio o mejoras tanto en interior como en exterior de edificios y domicilios particulares".

Para Agustín Muñoz, el hecho de que en 2025 se haya registrado la cifra más alta de propuestas desde la creación de esta comisión, en mayo de 2015, “no es fruto de la casualidad, sino de la proyección y el dinamismo que está adquiriendo Jerez y también su centro histórico en los últimos años gracias a la acción conjunta de la iniciativa pública y el sector privado, y al diálogo constante con los agentes sociales, económicos y vecinales para hacerlos partícipes de los proyectos de ciudad”.

Proyectos autorizados más destacados

Respecto al año 2025, Agustín Muñoz ha destacado aquellos proyectos destinados a un uso residencial, que suman un total de 181 viviendas, resultantes o bien de nueva obra, o bien mediante actuaciones de reforma o rehabilitación de edificios en su mayoría, abandonados o en mal estado. “Se consigue, por tanto un doble objetivo: por un lado, contribuir a la repoblación del centro, una de los principales prioridades del Gobierno municipal, y, por otro, impulsar la recuperación del patrimonio arquitectónico de la ciudad y mejorar la imagen de los barrios, haciéndolos más atractivos tanto para los residentes como para los visitantes”.

Entre estos proyectos, el primer teniente de alcaldesa ha destacado la construcción de una promoción de 40 viviendas en calle Lealas o la reforma de un inmueble de valor histórico de la calle Valientes para 23 viviendas, entre otros. Igualmente, se ha dado luz verde a la rehabilitación de un edificio de la Plaza de Arroyo para destinarlo a un hotel y a la terminación de las obras de construcción de un hotel de la calle Santa Isabel.

En el apartado de proyectos municipales cabe mencionar la autorización patrimonial de un nuevo proyecto de rehabilitación, restauración y conservación de la Casa Palacio de Riquelme, que se financiará con la subvención del programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Durante 2025, también pasaron por esta comisión actuaciones de mejora en equipamientos públicos, como las obras de mejora de la Biblioteca Municipal; la instalación de un sistema de entoldado en los CEIP Gloria Fuertes y Pío XII; las obras adaptación de espacios interiores del CEIP Miguel de Cervantes para uso de comedor escolar; actuaciones de mantenimiento y conservación en la Escuela Oficial de Idiomas de Jerez; o las obras de adecentamiento de parte de las fachadas del antiguo complejo bodeguero Díez-Mérito situado en la calle Ferrocarril esquina con Méndez Núñez.

Del mismo modo, se dictaminaron favorablemente el proyecto de la nueva señalética identificativa del Centro Comercial Abierto de Jerez (CCA); los trabajos de reposición del falso techo del pasaje público San Ignacio; y la renovación del parque infantil de la Plaza del Progreso.

Entre los asuntos informados a lo largo del pasado año, figuraban también la rehabilitación de las instalaciones del antiguo Museo Taurino para la implantación del Vivero de Empresas 4.0 y las obras solicitadas por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Jerez en el Claustro del antiguo Convento de Santo Domingo para destinarlas a su nueva sede.