Jerez incrementa en un año un 10% el precio de una habitación en vivienda compartida

El precio de una habitación en Andalucía ha caído un 3 % respecto a hace un año, hasta situarse en 379 euros al mes de media, con Málaga como la capital más cara, con 510 euros (-1,4 %), un precio que casi duplica el de Jaén o Córdoba, con 261 euros (-4,1 %) y 282 euros (+4,7 %), respectivamente, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa.

El precio de una habitación en Andalucía pasó de los 391 euros al mes en diciembre de 2024 a 379 euros mensuales un año después, lo que supone el segundo precio mensual más alto detectado en los últimos 10 años de análisis, a pesar de haber sufrido una bajada anual del 3 %, la única entre las comunidades autónomas.

Este coste de la vivienda compartida en la región es un 46 % más caro que hace 5 años (desde 2020) y un 64 % más respecto a hace 10 años (2015), según el informe.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que este ajuste "no es homogéneo en el territorio", ya que mientras ciudades como Jerez de la Frontera, Córdoba, Almería o Granada registran incrementos, otras como Jaén, Sevilla, Málaga o Cádiz experimentan descensos.

Además, existen grandes diferencias de precios: el más alto lo protagoniza Málaga capital, con 510 euros al mes, 7 euros menos que un año antes (-1,4 %); seguida de Cádiz, con 477 euros, 5 menos (-1,1 %) y Sevilla, con 436 euros, 17 menos (-3,8 %).

Le sigue Granada, con 340 euros, uno más que en diciembre de 2024 (+0,5 %); Almería, con 315 euros, 12 más (+3,7 %); Jerez de la Frontera, con 305 euros mensuales, lo que supone una subida de 29 euros (+10,2 %); Córdoba capital, con 282 euros al mes, 13 más (+4,7 %) y Jaén, con 261 euros/mes, 12 menos (-4,1 %).