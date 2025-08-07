Jerez, agosto de 1946: Juan Pedro Domecq Díez (III)

A mediados de agosto de 1946 el periódico gráfico ‘Marca’ -en su sección ‘El ruedo’- publicó un artículo de Marino Gómez-Santos dedicado en general al festival celebrado en la remozada plaza de San Lorenzo del Escorial, y, en particular, al jerezano Juan Pedro Domecq Díez. El espectáculo tuvo carácter benéfico a favor del Asilo de Ancianos Desamparados. Participaron aristócratas y toreros. El cartel: el duque de Pinohermoso, Julián Cañedo, Perico Domecq, Armillita, Domingo, Pepe y Luis Miguel Dominguín. He aquí, textualmente, algunos párrafos de Gómez-Santos en el rotativo de Madrid: “Perico Domecq -como Julián, cuando Julián tenía veinte años- es el caso de un gran torero al que frustrara su origen aristocrático. Si no poseyera la fortuna que posee y se apellidara Fernández, se echaría a temblar más de una coleta de las que gozan de fama y prestigio”.

Y sigue relatando: “Pocos toreros embarcan a los toros como los embarca Domecq, y mucho menos ponen en la verónica la majestad y el arte que pone Perico. Torero de afición, y aficionado que conoce todos los secretos de la lidia y los cambios que en ella experimentan las reses. Todo lo que hace en el ruedo está signado por la ortodoxia más pura del arte de torear”. Hace varios meses ya di cumplida cuenta en este ‘Jerez íntimo’ del amplio reportaje que Marino Gómez-Santos tributó al entusiasta Álvaro Domecq Díez en el periódico ‘Pueblo’ dirigido por Emilio Romero. Algo más de veinte años antes Marino subió al papel prensa -páginas taurinas de ‘Marca’- a Juan Pedro. De Jerez a los medios de alcance nacional.

Víctima de una rápida enfermedad falleció el 13 de agosto Diego Narbona Hormigo. Fue Diego persona que realizaba diversas y plurales actividades. Se caracterizó por la solvencia y la seriedad en el quehacer de sus negocios. De carácter afable y muy ampliamente relacionado. Su don de gentes provocó que al sepelio asistieran infinidad de jerezanos de todas las clases sociales. El clero de la parroquial del Salvador encabezó la comitiva -yendo de preste el coadjutor José Jaén Santiago-. Hasta el puente de la calle Cartuja fue el féretro portado a hombros de familiares y amigos del finado. Tres hermosas coronas serían colocadas en la carroza fúnebre (con sentidas dedicatorias de viuda, hijos y nietos). La concurrida asistencia desfiló ante la presidencia del duelo, integrada por Manuel, Antonio, Diego y José, hijos del extinto; así como también por los hijos políticos José Torres Sánchez, Pedro Román Barrones, Juan M. Martínez González, Agustín Sánchez Quevedo, Manuel Sánchez García y Francisco Soto García, entre otros familiares. La viuda, Carmen Sánchez Bernal, agradeció las múltiples muestras de generalizada condolencia.

La jornada de 13 de agosto estuvo marcada por los obituarios. Dejó de existir, a edad avanzada, Rosario Segura Gallardo, viuda que fue de Pedro Girón Sarmiento. Prácticamente todo Jerez estuvo representado de alguna manera en el sepelio. Quienes asistieron se integraron en una auténtica manifestación de duelo. Presidió el alcalde Sebastián Carrasco, el párroco de San Pedro Anselmo Andrade, el superior del Sanatorio de Santa Rosalía reverendo padre Tomás Mena, prior de los carmelitas reverendo padre fray Rafael Rangel y religioso fray Anastasio Fernández, guardián del Convento de San Buenaventura de Sevilla padre fray Adolfo Aparicio López, director del colegio San Juan Bautista padre Ignacio Amurrio, comendador de la Merced Manuel Fernández…

También los señores marqués de Domecq, Luis Pardo Prieto, José L. Ruiz Badanelli, Eduardo Ruiz de Velasco, Francisco Romero Barreda, Domingo Ramirez, Juan Vázquez Segura, Rafael Romero Benítez, José García Arellano, José Carrasco, Francisco Espinosa de los Monteros, Rudesindo García San Millán, Francisco Contreras… hijos políticos de la finada: Cristóbal Romero García-Pelayo, Alfonso Cambas Cívico, Bartolomé Benítez Lagos y Vicente Ramos García e hijos José y Alberto Girón Segura. El dolor afligió a todos los hijos: Mercedes, José, Rosario, Josefa, Eulalia y Alberto.