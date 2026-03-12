Jerez registra el invierno meteorológico con más días de lluvia de su historia

La Agencia Estatal de Meteorología ha comunicado el balance del invierno meteorológico 2025-26 con las temperaturas y las precipitaciones registradas durante este periodo en la península con interesantes datos nacionales y locales.

Un inciso, el invierno meteorológico abarca desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero mientras que la estación del invierno sucede entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo, coincidiendo con el solsticio de invierno y el equinoccio de invierno.

De entre todas las efemérides contabilizadas en las diferentes estaciones de la Aemet repartidas por toda España, destaca el récord anotado en el Aeropuerto de Jerez, en la que se recopilan reseñas meteorológicas desde al año 1947.

Según estos apuntes de la Agencia Estatal, Jerez de la Frontera ha registrado este presente invierno meteorológico el mayor número de días con precipitaciones apreciables con 55 jornadas, batiendo en una jornada más la anterior plusmarca alcanzada en la ciudad en el invierno de 1995-96 con 54 fechas.

La Aemet, que certifica estas referencias desde el comienzo de la serie histórica en el año 1961, explica que las precipitaciones apreciables "son aquellas que igualan o superan los 0,1 litros de agua por metro cuadrado en una hora".

En este listado de ciudades españolas que superaron este invierno el número de dias con lluvia, en relación a otros periodos invernales de otros años, destacan las localidades de A Coruña con 80 jornadas, Gijón con 68, León con 62, Santander con 61 y Oviedo con 60.

Un invierno cálido en la península

Por otro lado, y en relación a este balance, este invierno está siendo el noveno más cálido desde 1961 "y el tercero más lluvioso del siglo XXI", destaca el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, durante la rueda de prensa de este jueves para informar de estos datos y de la predicción estacional para la primavera

La temperatura en la España peninsular fue de media de 7,6 °C, convirtiéndose en el sexto invierno más cálido del siglo XXI.

El invierno meteorológico que comprende el trimestre que abarca diciembre, enero y febrero, se trató de "una estación con carácter muy cálido, con una temperatura media superior en 1 °C a la del promedio 1991-2020, y además muy húmedo".

El valor de precipitación media sobre la España peninsular fue de 323,2 litros por metro cuadrado, lo que supone el 171 % del valor normal del trimestre en el periodo de referencia 1991-2020.

Fue el octavo invierno más lluvioso desde el comienzo de la serie en 1961, y el tercero del siglo XXI, detrás de los inviernos de 2009-2010 y 2000-2001, según el portavoz de la Aemet.

Predicciones para esta primavera

Según las predicciones para la primavera meteorológica (marzo, abril y mayo) hay un 50 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste peninsular, con un 20 % de que sea más frío de lo normal en estas zonas.

En el resto de la península hay un 60 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal y un 70 % en Baleares. En ambas zonas hay un 10 % de probabilidad de que sea más frío de lo normal.

En cuanto a las precipitaciones, "no hay una tendencia clara en la mayor parte del país,", según ha informado del Rubén del Campo. Son similares las probabilidades de una primavera más lluviosa o más seca de lo normal.

Únicamente en zonas de suroeste peninsular y en Canarias hay una ligera mayor probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo normal (40 %) frente a que sea más lluvioso (25 %).

El invierno tuvo carácter muy cálido en buena parte de la mitad oriental peninsular, valle del Ebro y en zonas de las mesetas, llegando a ser extremadamente cálido en áreas del interior de Aragón.

En el resto de la península fue cálido o normal, e incluso frío en algunas zonas de Galicia. En Baleares tuvo carácter muy cálido y en Canarias fue mayoritariamente normal, con algunas zonas de carácter cálido en Tenerife.

El invierno comenzó con un diciembre cálido, con una temperatura media 0,5 °C superior al promedio normal. La temperatura de enero coincidió exactamente con el valor medio del periodo de referencia, por lo que fue normal.

Febrero tuvo carácter muy cálido, con una temperatura 2,4°C por encima del valor medio, lo que lo situó como el cuarto febrero más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el tercero del siglo XXI.