El Zoobotánico de Jerez estrena nueva estación meteorológica en colaboración con la AEMET

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina ha asistido, junto al delegado territorial de Aemet Andalucía, Juan de Dios del Pino, y el observador de Meteorología y colaborador del Grupo de Trabajo Aemet Divulga, José Luis Torres, a la presentación de la nueva estación meteorológica, instalada en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez. Se trata de una estación manual donde se registran las temperaturas mínima y máxima, la precipitación y evaporación. En esta iniciativa ha colaborado la AEMET.

Una vez finalizado el acto, el alumnado de 5ª de Educación Primaria del CEIP Antonio Machado ha realizado una demostración de toma de datos en la estación que se encuentra instalada en la zona de entrada al recinto. Este centro escolar jerezano es un referente internacional en educación climática gracias a su proyecto 'Estación Meteorológica y Plan de Observación', iniciativa impulsada por José Luis Torres, que ha convertido el patio del colegio en un laboratorio vivo de ciencia. El proyecto recibe apoyo técnico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de programas de divulgación como Medina AEMET.

La delegada Carmen Pina ha iniciado su intervención agradeciendo el trabajo realizado por el biólogo-conservador del Centro, Mariano Cuadrado y por Jose Luis Torres, “impulsores de este proyecto que ya es una realidad. Una vez más la pasión y compromiso de ambos por su trabajo han dado como resultado que podamos contar, en esta primera fase, con una herramienta técnica que es una puerta abierta al conocimiento. Nos permitirá conocer mejor cómo es el clima y cómo influye en la biodiversidad. Nuestros pilares son la conservación, la investigación y la educación, así que con este nuevo instrumento abrimos más posibilidades educativas para aquellos centros escolares que nos visiten”, ha señalado la delegada.

Por su parte, el delegado Territorial de Aemet Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha hecho hincapié en la importancia que tiene una estación como la que se ha inaugurado hoy y, que se suma a la ya existente en el Aeropuerto de Jerez. Asimismo, ha resaltado que cuantos más datos se obtengan con estos observatorios más se acertará en los pronósticos. “nosotros recabamos todos los datos que vamos estudiando y guardando, somos los notarios del clima”, ha finalizado.

José Luis Torres ha manifestado que la estación del Zoobotánico tendrá una finalidad educativa, muy importante ya que todos los visitantes anuales del mismo, más de 150.000 al año, “van a tener información de lo que es clima y lo que es tiempo atmosférico aprendiendo a diferenciarlos”. También ha adelantado que habrá una segunda fase “en un futuro cercano donde podremos contar con una estación meteorológica automática, dentro de la red de AEMET, con la que podremos tener los datos a tiempo real”.