Qué hacer en Jerez de jueves a domingo en el último fin de semana de julio

Jueves 24

Pintura en Pescadería Vieja

La Sala Pescadería Vieja alberga la exposición 'Flores, Vigilia y mesas parlantes: iluminaciones en torno a una vela' de José Luis Valverde, muestra que podrá visitarse hasta el 16 de agosto.

Horario de visitas: de martes a sábados, de 9:00 a 13:15 horas; domingos, festivos y lunes: cerrado.

Gloria Gaynor en Tío Pepe Festival

Gloria Gaynor ganadora dos veces del prestigioso premio Grammy y leyenda de la música mundial viene a Jerez para pasar una noche inolvidable disfrutando de todos sus éxitos. Gloria estará acompañada de su amplia y excelente banda, y nos cantará sus más éxitos, como las míticas canciones “Never Can Say Goodbye” y “I Will Survive” entre otra muchas… una oportunidad única para disfrutar y bailar.

Bodega Las Copas. 22:15 horas. Entradas aquí

La Tarambana en la Plaza de la Asunción

La Tarambana es el proyecto personal del compositor jerezano Daniel Quiñones, músico consolidado de la escena gaditana y reconocido bajista de Los Delinqüentes y Smiling Bulldogs. En esta ocasión deja el bajo en manos de Ernesto Marín (Mistercometa, Smiling Bulldogs) para colgarse una guitarra y ponerse delante del micrófono, al frente de la banda. Completan la formación Nacho Salmerón (Nacho Salmerón Band), Fran Santamaría (Mind the Zep, Overdry) y José Amosa (El Canijo de Jerez, Mistercometa).

Plaza de la Asunción. 22:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Procesión de Santiago Apóstol

Tradicional procesión de Santiago Apóstol en la víspera de la festividad. Itinerario: Parroquia de Santiago, Angostillo de Santiago, Merced, Santa María de la Merced, Nueva, Cantarería, Armas de Santiago, Taxdirt, Plaza de Santiago y Parroquia de Santiago.

Barrio de Santiago. De 20:00 a 22:00 horas.

Viernes 25

'Periodismo y Literatura en el Siglo XXI' con Juan José Téllez y Juan Gaitán

Ateneo Siglo XXI de Jerez finaliza su programación de verano este viernes en el patio del Palacio Villapanés hablando de 'Periodismo y Literatura en el Siglo XXI', con dos invitados excepcionales, Juan José Téllez y Juan Gaitán. Comúnmente, se acepta que el periodismo retrata una realidad y la literatura inventa una ficción. Sin embargo, los límites entre periodismo y literatura parecen cada vez más difusos, ante un público acostumbrado a la inmediatez, que busca entender el mundo que le rodea. Como viene siendo habitual, el Ateneo Siglo XXI sigue apostando por una cultura de “calidad”, abierta, diversa y moderna.

Palacio de Villapanés. 20:30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Misa Flamenca en Santiago

Dentro de los Viernes Flamenco 2025, Misa Flamenca con carácter benéfico a favor de Cáritas de Santiago y Fin de Fiesta. Intervienen: Felipa del Moreno, Manuela de Perikin, Gema Carrasco, Manuela Fernández, Dolores de Perikin, Manuel de Cantarote y Mono de Perikin (Al Cante). Manuel Jero y Luis de Perikin (A la Guitarra). Manuel Casado (Piano). Juan Diego Valencia JR. (Percusión).

Plaza de Santiago. 22:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

This is Michael en Tío Pepe Festival

El Rey del Pop revive en un espectáculo internacional que ha conquistado el mundo. Junto a una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos, y con un montaje escenográfico impactante, This is Michael ofrece un show único en su tipo. Lenny Jay, el artista que encarna a Michael Jackson, se suma a este proyecto habiendo recibió halagos de la propia familia Jackson. Su increible parecido, físico y vocal, convierten a This is Michael en una experiencia única, que permite emocionarnos recordando y vibrando con el eterno Michael Jackson.

Bodega Las Copas. 22:15 horas. Entradas aquí

Sábado 26

Paloma San Basilio en Tío Pepe Festival

Paloma San Basilio, una de las voces más personales y destacadas en el mundo de la música, se prepara para despedirse de los escenarios con su última gira de conciertos titulada "Gracias", la cual marca el hito de sus 50 años de carrera artística. Con una elegancia inigualable y un talento indiscutible, San Basilio ha dejado una huella imborrable en la industria musical, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de seguidores. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este emotivo adiós de Paloma San Basilio en su gira "Gracias“ en Tío Pepe Festival Jerez, donde repasará los éxitos que han marcado su carrera y compartirá con su público el amor y la gratitud que siente por cada uno de ellos.

Bodega Las Copas. 22:15 horas. Entradas aquí

Domingo 27

Rastrillo de los domingos

El Parque de la Rosaleda alberga un nuevo domingo el mercadillo popular de 09:00 a 13:00 horas.

Mikel Erentxun en Tío Pepe Festival

En 2025 Mikel Erentxun hace un paréntesis en su carrera y aparca su discografía en solitario para centrarse exclusivamente en la del grupo que le lanzó al estrellato, Duncan Dhu. Se cumplen 40 años de su debut discográfico y ha decidido celebrarlo con el tour “DD40”, donde sonarán todos los clásicos de la banda donostiarra incluidas en sus álbumes desde “Por tierras escocesas” hasta “El Duelo”, canciones tan emblemáticas como “Cien gaviotas”, “Jardín de Rosas”, “Rozando la eternidad”, “Entre salitre y sudor”, “El ritmo de la calle” o “La casa azul”. Lo celebrará acompañado por su banda una oportunidad para revivir en directo en Tío Pepe Festival canciones que son verdaderos himnos de la historia de la música en español.

Bodega Las Copas. 22:15 horas. Entradas aquí