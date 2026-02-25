Jerez lanza ‘Flamenco Street Market’: moda, comercio y gastronomía el 28 de febrero

La delegada de Comercio, Nela García, ha presentado la campaña ‘Compra y saborea 100% Jerez’, que coincide con la celebración del Festival flamenco de Jerez e incluye como novedad en esta edición la celebración de ‘Flamenco Street Market’ el próximo sábado, 28 de febrero, en la calle Doña Blanca.

En su exposición, García ha estado acompañada por Ana Belén Morillo, por parte de Flamenca Unlimited, Ana María Pérez, presidenta de Acoje, Juan García, presidente de Adecosur, y Debora Giantin, representante de Hostelería Jerez.

La ‘Flamenco Street Market’ está diseñada como una feria comercial en pequeño formato, que se desarrollará en horario de 12.00 horas a 20.00 horas y contará con la participación de 15 stands pertenecientes a Acoje, Asunico y Flamenca Unlimited. En estos expositores se mostrarán productos y servicios relacionados con la moda flamenca, resaltando la delegada que “la variada oferta se complementará con actividades gastronómicas, con productos de alimentación, puesto que queremos darle también especial protagonismo a la gastronomía de Jerez con motivo de ser Capital Gastronómica 2026”.

En este sentido, Ana Belén Morillo ha agradecido al Ayuntamiento la puesta en marcha de esta cita, señalando que es una “idea extraordinaria” y que llega en un momento muy oportuno: “ahora mismo estos diseñadores y estos artesanos se encuentran en plena campaña, por lo que es muy bueno que puedan salir al centro de Jerez y exponer sus productos tanto para la venta directa como para crear nuevas sinergias y posibles nuevos clientes”.

Esta actividad está englobada dentro de la campaña ‘Compra y saborea 100% Jerez’ que, impulsada desde el departamento municipal de Comercio, reconoce al comercio y a la hostelería que desarrolla su labor durante todo el año en la ciudad y que se vuelca especialmente en las dos semanas que dura el Festival de flamenco.

“De esta manera queremos defender, potenciar y resaltar la importancia y fortaleza de nuestro comercio que además cumple con las ordenanzas, contratos y altas fiscales frente a una competencia desleal que no lo hace y que aparece en eventos de gran afluencia en la ciudad”.

En esta línea, la delegada ha remarcado que “toda la actividad económica que se mueve alrededor del Festival de Jerez se extiende a muchísimas empresas de servicios, empresas proveedoras y empresas que comercializan productos que son bien consumidos por los artistas, bien consumidos por los visitantes, por cursillistas o por cualquier persona aficionada a este arte, ya que cuando hay actividad cultural y actividad turística en la ciudad, lógicamente el resto de establecimientos, aunque no sean tan especializados, también ven aumentada su demanda”.

Por su parte, Ana María Pérez, tras mostrar su agradecimiento al Ayuntamiento, ha afirmado que esta acción comercial es un “reconocimiento público al trabajo constante frente a la competencia desleal y desde Acoje defendemos siempre un comercio fuerte, profesional y comprometido. Reconocemos que ‘Compra y Saborea 100% Jerez’ no es solamente un eslogan, es una llamada a consumir aquí en casa, apostar por lo nuestro, fortalecer nuestro tejido empresarial que mantiene siempre viva nuestra ciudad, pero además no solamente estas dos semanas, sino todo el año”.

Las asociaciones ACAT, Acoje, Adecosur y Asunico (colectivos que aglutinan el mayor número de comerciantes de la ciudad), la Asociación Hostelería de Jerez, Flamenco Unlimited y Horeca forman parte de esta iniciativa promocional para la que el departamento de Comercio ha editado material divulgativo, incluyendo un código QR que permitirá al visitante y a cualquier ciudadano acceder al listado de comercios y de hostelería adscritos.