Cuelga el delantal: rica comida casera, recién hecha y lista para llevar en Jerez con 'El sabor de casa'

En calle Séneca puede estar la solución a tu cansancio, al "hoy te tocaba a ti", la alternativa a dedicar un día libre a hacer la compra y cocinar... Porque en Jerez, Capital española de la Gastronomía 2026 no faltan personas que emprenden con un negocio de deliciosa comida casera para llevar o enviar a domicilio. A esto se dedica 'El Sabor de Casa'.

En este establecimiento preparan comida realmente casera cada día. El ingrediente que no le falta a ninguno de sus platos es el cariño, y así logran el sabor siempre. Platos recién hechos, recetas tradicionales y ese toque que solo tiene la comida de casa. "Ofrecemos carnes frescas de primera calidad, embutidos seleccionados y comidas caseras listas para llevar. Nos encontrarás en la zona norte de la ciudad, con el compromiso y atención que nos caracteriza. Productos frescos todos los días. Charcutería tradicional. Comidas caseras listas para disfrutar", aseguran desde 'El sabor de casa'.

Parte de la vitrina de 'El sabor de casa', en Jerez.

El aneto al pedro Jiménez y a la castellana es el plato estrella, el más demandado. El repertorio de la carta es variado: pollo teriyaki con arroz blanco, menudo, berza, puchero, aliños, burritos de pollo kebab, muslo de pollo relleno, ensaladilla de pulpo, paté de cabracho, solomillo, chicharrones, cola de toro, fricandó de cerdo, menestra con pollo, carne en tomate, albóndigas en salsa, arroz tres delicias, arroz con langostinos, guiso de patatas con alcachogas, merluza al cava... y un largo etcétera.

Amplia variedad donde elegir el menú del fin de semana, de una celebración o de la escapada a una casa rural. También diseñan menús en fechas señaladas como la Navidad con todo el sabor de casa. Sin duda, hacen felices a las personas que no se manchan para prepararla, pero que sí disfrutan de todo 'El sabor de casa', como Elena: "El otro día encargué varias cosas para un cumpleaños: tortillas, empanadas, croquetas… y estaba todo buenísimo. A todo el mundo le encantó. Además, la atención fue maravillosa. ¡Lo recomiendo mucho!

Además, se pueden realizar pedidos todos los días a través de WhatsApp y cuentan con servicio de reparto a domicilio para que lo disfrutes sin salir de casa.