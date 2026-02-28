Jerez lidera el ranking internacional de programación de flamenco todo el año

Flama, la guía de flamenco, ha presentado en el marco del Festival Flamenco de Jerez 2026 su edición número 200, que coincide con su 21 aniversario. En la misma se ha presentado un informe bajo el título ‘Economía y Flamenco: cuando los números cantan’, con base académica, siguiendo la metodología de la tesis doctoral que cursa actualmente el director de Flama, Isidoro Cascajo, en la Universidad de Sevilla. En el estudio se revela que el ecosistema flamenco no solo es un activo cultural, sino un motor económico en plena expansión.

Según los datos publicados por Flama en 2025, Jerez lideró el ranking de ciudades a nivel internacional con un total de 813 eventos únicos, mientras que Madrid y Sevilla rondaron cifras similares, 631 y 630, respectivamente. Otras ciudades andaluzas se quedaron por debajo, con 292 en Granada, 264 en Málaga o los 240 eventos únicos de Córdoba.

Isidoro Cascajo, durante la presentación del estudio, este viernes, en CADF de Jerez.

Eventos únicos vs. eventos recurrentes

Hay que matizar la diferencia entre eventos únicos y eventos recurrentes. Los únicos son aquellos que solo tienen una fecha y no se vuelven a repetir; los recurrentes son los que, como la palabra indica, se repiten cíclicamente, como son los pases de tablaos, actividades fijas de bares o restaurantes, etc. Porque si se calculara el total, Madrid y Sevilla estarían por encima, al contar con muchos más tablaos flamencos que Jerez, ciudad que cuenta con un total de 23 espacios que programan flamenco de forma recurrente; aunque solo tres lo hacen de forma diaria: Tablao Puro Arte y los Tabancos El Pasaje y A la Feria.

Uno de cada cuatro eventos únicos en Jerez es una zambomba

El análisis identifica las zambombas como un pilar crítico de la oferta única, ya que su crecimiento en la última década ha sido imparable. En diciembre de 2025 se celebraron 213 eventos oficiales, lo que representa casi el 27% de toda la programación de eventos únicos del año, demostrando su enorme impacto estacional en la hostelería y el turismo local.

Liderazgo indiscutible en la provincia

El informe destaca que la provincia de Cádiz alcanzó un total (únicos + recurrentes) de 5.136 eventos de flamenco en 2025. Dentro de este marco, el dominio de Jerez es absoluto, suponiendo un total de 3.929:

Cuota de mercado: Jerez absorbió el 76,70% del total de eventos (únicos + recurrentes) de la provincia en 2025.

Jerez absorbió el de la provincia en 2025. Mientras que en 2024 se registraron 636 eventos únicos en Jerez, el pasado 2025 alcanzó los 813 eventos únicos (festivales, teatros y ciclos varios) + 3.116 eventos recurrentes anuales (tablaos, tabancos, peñas…). Lo que supuso que en Jerez se realizaran un total de 3.929 en 2025. El festival de Jerez sumó en 2025 un total de 38 eventos.

se registraron en Jerez, el pasado 2025 alcanzó los (festivales, teatros y ciclos varios) + (tablaos, tabancos, peñas…). Lo que supuso que en Jerez se realizaran un total de 3.929 en 2025. El festival de Jerez sumó en 2025 un total de 38 eventos. Cádiz: Jerez multiplica por seis la oferta de la capital. Mientras Cádiz capital alcanzó 658 eventos totales anuales, Jerez superó los 3.900.

La Base Estable y el empleo diario

Más allá de los grandes festivales, el informe pone en valor la economía recurrente que sostiene el sector. Jerez mantiene una base de 3.116 espectáculos anuales constantes en tablaos, tabancos y peñas. Esta actividad garantiza una facturación y un empleo diario que convierte al flamenco en una industria de servicios estable durante los 365 días del año.

Calendario Estratégico 2025. Una muestra de eventos únicos:

Primer trimestre: Pasarela Flamenca Tío Pepe, Festival de Jerez, Puro Arte Festival y Jerez Off.

Pasarela Flamenca Tío Pepe, Festival de Jerez, Puro Arte Festival y Jerez Off. Primavera/Verano: Saetas, Con Acento, Veranea en la Bodega / Tío Pepe Festival, Viernes Flamencos y ciclos en las peñas.

Saetas, Con Acento, Veranea en la Bodega / Tío Pepe Festival, Viernes Flamencos y ciclos en las peñas. Otoño/Invierno: Fiesta de la Bulería, Bienal, Día Internacional del Flamenco, Ciclos por las Peñas, Kriatura y Zambombas.

Sobre Flama y la digitalización en las artes escénicas

Los datos son fundamentales para la gestión cultural moderna. Transforman la intuición en decisiones estratégicas basadas en evidencias, lo que permite a organizaciones, artistas e instituciones mejorar su sostenibilidad, optimizar operaciones y aumentar el impacto de sus proyectos.