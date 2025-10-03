Jerez y la literatura de anticipación: Alfredo Benítez

Vuelve esta página tras el estío, al encuentro con sus lectores coincidiendo con una Feria del Libro de Jerez a la que deseamos éxito y a la que nos referiremos en otra ocasión, cuando analicemos el balance que nos deja la propuesta, en principio atractiva, de este año. Siempre es bueno hablar de libros y en estos días en esta ciudad parece algo obligado. Pues bien, tengo entre mis manos ‘La Nave’ novela del hoy olvidado Tomás Salvador (en la imagen), y que reeditada este año por ‘Apache’ décadas después de su primera impresión, me retrotrae a una anécdota que viví en la playa de Palmones el lejano verano de 1974. ‘Y...’ fue el primer libro de una trilogía de ciencia ficción escrita por el mencionado y entonces popular escritor.

Había comprado un ejemplar de la edición lanzada por Plaza y Janés en dicho año, pero antes de introducirme en sus páginas protagonizadas por el científico Martín Lord, el libro desapareció en aquella playa sureña a los pies del Hotel Terol. La toalla y la pequeña bolsa donde había metido mis pertenencias seguían allí cuando salí del primer chapuzón en aquellas frías aguas frente al Peñón, pero faltaba el libro. Me extrañó aquello pero una vez pasado el enfado, no podía dejar de interesarme por aquel escritor de poder de atracción tal, que sus libros desaparecían a menos que se pusieran a buen recaudo. Tomás Salvador, antes de su muerte, acaecida en el orweliano 1984, ya había caído en el olvido literario (pese a su Nacional de literatura de 1954 y el Planeta de 1960) y no sería hasta mediados de la década siguiente cuando su obra comenzó a atraer a algunos estudiosos, entre ellos el joven jerezano Alfredo Benítez Gutiérrez, que convencido de que se encontraba ante el mejor escritor español de literatura de anticipación, comenzó a reivindicar su figura a través de varios artículos publicados en El Fantasma o Bibliopolis, editorial esta última como Alamut del también jerezano Luis García Prado. Sin embargo, la muerte prematura de Alfredo truncó sus objetivos y proyectos literarios. Hoy la figura de Tomás Salvador sigue sumida en el olvido salvo esporádicas reediciones de sus novelas distópicas como la serie de 'Marsuf, el viajero del espacio' o las que mencionábamos al comienzo (aunque también hizo interesantes aportaciones a la novela policíaca, prueba de ello es la excelente 'Los atracadores', luego llevada al cine por Francisco Rovira Veleta), afortunadamente parte de su obra la podemos localizar en la biblioteca privada de Alfredo Benítez, especializada en ciencia ficción, donada a la Municipal de Jerez tras la muerte de este último, y donde junto a los libros de Salvador encontramos ediciones ya ílocalizables de los maestros del género como Ray Bradbury, Isaac Asimov, Aldous Huxley, Richard Matheson o Arthur C. Clarke entre otros. Ramón Clavijo Provencio.

Política

No busquen en Google. No pongan su nombre en algún buscador y esperen a que les aparezca alguna información, porque don Diego de Salazar y Heredia fue uno y sin duda es todo aquel que sabe aprovecharse de los tiempos azarosos, que son al fin y al cabo, los que llenan buena parte de la historia de nuestro país. Arbitrista y seductor; poeta y frecuentador de prostíbulos y tabernas, don Diego, uno de esos segundones de la rancia nobleza castellana, aunque con alguna que otra oscura y inconfesable mancha de la raza maldita en su sangre ancestral, llegó a formar parte de aquella pequeña corte de la que se rodeó don Gaspar de Guzmán, el conde-duque de Olivares, el todopoderoso valido de Felipe IV. A pesar de que pocas contemplaciones tenía Olivares con los arbitristas, se atrevió don Diego a escribir el ‘Discurso para el afianzamiento y mejora de los estados de España, así como de sus medios de transporte y vigilancia de sus fronteras’, un tratado un tanto pretencioso y bastante chocarrero, por el que pensaba sacar una buena tajada. Pero lo que le dio fama a don Diego en toda la corte no solo era la privanza del conde-duque, a cuyas fiestas, saraos y jornadas de cacería era un asiduo invitado, sino sobre todo los versos que corrían lo mismo por palacios como por bodegones y que don Diego dedicaba a la Filomena, a la Pantasilea, a la Franquilana, cortesanas que a cambio de sus servicios, se servían de él. Los libros de historia no lo consignan, pero era fama en toda la corte que la gran política y los destinos de España se decidían en las estancias privadas de don Diego al calor y sabor de unas putas, como así ha sido, es y será toda la vida de Dios. José López Romero.

Reseñas

La conjuración de Venecia, año 1310

Fco. Martínez de la Rosa. Cátedra, 1993

Editado por primera vez en París en 1830, cuando su autor, Fco. Martínez de la Rosa, vuelve a España el estreno de este drama histórico-romántico se produjo en Cádiz dos años más tarde, pero bajo el título de ‘El Carnaval de Venecia del año 1310’, para más tarde, en 1834 estrenarse en Madrid. La historia de amor entre Rugiero y Laura, como todo drama romántico, está condenado al fracaso, más cuando el joven es uno de los cabecillas de la conjuración que algunos nobles planean contra los hermanos Morosini, padre y tío de su amada, que ostentan el poder de la ciudad. Uno de los grandes dramas que abrió el camino al Romanticismo en España. La introducción de Mª J. Alonso, excesiva. J.L.R.

La Conjuración de Venecia

Cornelia Bororquia

Luis Gutiérrez. Cátedra, 2005

‘Cornelia Bororquia o la víctima de la Inquisición’ es una novelita que, aunque olvidada en la actualidad salvo por esta edición de Cátedra, tuvo un enorme éxito a principios del siglo XIX pero que, por la censura que sobre ella ejerció la propia Inquisición, se publicó por primera vez en París en 1801. Con una estructura epistolar, un intercambio de cartas entre varios personajes, se resuelve la trama de esta novela corta que tiene como protagonista a la joven Cornelia Bororquia, hija del gobernador de Valencia, que es raptada por el Arzobispo de Sevilla y recluida en los calabozos de la Inquisición. Ni la autoridad del padre ni la inocencia de la joven pueden con el abuso de poder de los inquisidores. Una obra de época y de ahí su interés. J.L.R.

Cornelia Bororquia

La Península de las casas vacías

David Uclés. Siruela, 2025.

Es este un libro que ha revuelto las estancadas aguas del panorama literario de este país, y lo ha hecho no arropado por una poderosa campaña publicitaría o el nombre de un consagrado autor, sino por los lectores que van ampliando el eco de una novela, en este caso ‘La Península de las casas vacías’, cuyo autor era hasta hace unos meses poco menos que un desconocido. A partir de aquí, y como lector que trata de no contaminarse de las apasionadas opiniones (a favor, mayoritarias, y en contra), diré que me gustó la visión singular que se hace de un pedazo de la historia contemporánea de nuestro país, siguiendo la estela de una familia que habita ese núcleo rural que es Jándula. Creo que esa nueva perspectiva que aporta Uclés, con sus guiños al realismo mágico, es lo más conseguido y novedoso de la novela. Libro muy recomendable cuyo único lastre es su innecesaria, desde mi punto de vista, extensión. R.C.P.

La peninsula de las casas vacias

Cinco meses de invierno

James Kestrel. Salamandra, 2025.

Dentro del subgénero literario de la novela negra, parecen ir adquiriendo importancia aquellas historias donde lo policíaco comparte protagonismo con lo histórico. El gran maestro Philip Kerr, ya desaparecido, creó escuela de la que actualmente Kestrell es un digno representante. Es esta ocasión el autor nos acerca, en esta su última novela, a cómo la apacible vida del inspector de policía Joe McGrady, destinado en Honolulú (Hawai), se ve alterada por dos cruentos asesinatos. Pero mientras McGrady investiga el caso, lo que le llevará a distintas islas del Pacífico, un hecho amenaza con alterarlo todo: la flota de guerra japonesa se ha hecho a la mar en secreto con el objetivo de atacar la principal base norteamericana de la zona, Pearl Harbour. Con una prosa cuidada, personajes creíbles y una historia relevante, es esta una novela que prestigia el género. R.C.P.