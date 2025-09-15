Jerez, marzo de 1944: sesión de la Permanente del Ayuntamiento y conferencias del cardenal Segura

El 17 de marzo de 1944 el Ayuntamiento de Jerez celebra una reunión de su Comisión Permanente. Preside el alcalde accidental Sebastián Carrasco y asisten los tenientes de alcalde José Hernández Franch, Urbano Herrero, José Bustamante, José Santiago y Fernando Silvera, además del secretario e interventor. Excusa su asistencia Rafael Almadana. Punto 1: Dictamen de la Comisión de Beneficencia. Se aprueba en sentido favorable -a reconocimiento de quinquenios- al médico de Asistencia Pública José Morillas Cabrales. Punto 2: Oficios del jefe de la Guardia Municipal sobre servicios. Se aprueban sus propuestas relacionadas con personal, formación de biblioteca, confección de uniformes y donativos para el Preventivo Municipal. Punto 3: Oficio del interventor acompañado de padrones referidos a los del impuesto y arbitrios de los casinos y circuitos de recreo. Se acuerda proceder seguidamente a su exacción sin perjuicio del plazo de quince días para reclamaciones. Punto 4: Acta sobre realización de obras. Se contrae a ejecución de anterior acuerdo sobre las que se realizarán en la finca de la calle del Pollo número 7, donde está instalada una Escuela Nacional. Punto 5: Oficios sobre canje de viviendas en la Barriada España. Las formulan dos adjudicatarios, accediéndose a ello. Punto 6: Solicitudes de propiedad en el Cementerio Católico. Previo pago de los derechos reglamentarios, se conceden ocupadas por los cadáveres de Juan Martínez Moreno, Manuel Aguilar Rivera, Juan Fernández Maestre y Enrique Noya Montilla -que en paz descansen-.

Punto 7: Dictámenes de la Comisión de Policía Urbana. Se aprueban con las siguientes propuestas: De acceder a los solicitado por Diego Narbona: esto es, que se utilice como vaciadero de basuras la finca de su pertenencia, sita en Cerro Fruto, pero sin que con dicho motivo haya que concedérsele remuneración alguna, ya que el aprovechamiento de aquella se estima compensa sobradamente el servicio que presta. Denegatorio de la solicitud formulada por Juan García Aguilar, interesado en que se utilice para el fin antes expresado una finca de su pertenencia. Que se reciban definitivamente en las obras ejecutadas en el salón de la Biblioteca de la Escuela Profesional de Comercio por el contratista Guillermo Gutiérrez, visto el informe del arquitecto. Punto 8: Dictamen de la Comisión de Solemnidades. Es aprobado en relación con la próxima celebración de la Semana Santa. Punto 9: Escrito del Xerez Club, solicitando aumento de subvención. Se aumenta la subvención concedida el año anterior, en base a que el partido a celebrar en uno de los días de la “próxima Feria” sea con un equipo de Primera División.

Punto 10: Oficio de la Delegación de Hacienda sobre reclamación. Se refiere a la que Sebastián Guerrero Benítez, médico forense, formulara al presupuesto municipal y es resuelta por el delegado de Hacienda, desestimándola, por considerar que el Excelentísimo Ayuntamiento ha dotado suficientemente en el Capítulo 1, artículo 11, del referido presupuesto, las denominadas “cargas de justicia” y quedando por tanto confirmado el acerado municipal aprobatorio de aquélla. Fuera del orden del día se hace constar el sentimiento de la corporación, y asimismo se dé el pésame de oficio, a los familiares por los fallecimientos de la madre política de Pedro Velarde y Ramos-Izquierdo, decano del Cuerpo de Médicos de Asistencia Domiciliaria, y del padre político de Manuel Hortas Román, jefe del Negociado del Ayuntamiento y secretario particular de la alcaldía.

En acción de gracias por la lluvia recibida, y al mismo tiempo para seguir pidiendo por la lluvia conveniente, el sábado 18 de marzo, después del ejercicio que comenzó a las siete y media de la tarde, los labradores jerezanos sacaron en procesión claustral, a hombros de sus devotos, a la Santísima Virgen de la Merced, patrona de la ciudad. Durante la semana de Pasión, que comenzó el 27 de marzo, la iglesia de San Miguel acogió una serie de conferencias del cardenal Segura. Curiosamente dirigidas estas ponencias “a las señoras por las mañanas y a los hombres por las tardes”. La Asociación Jerezana de la Caridad puso a disposición del público que asiste a los conciertos dominicales de la Banda Municipal de Música en la Plaza del Progreso, “hoy General Varela”, sillas plegables al precio de 0,50 céntimos.