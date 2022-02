"Hemos luchado por Los Cisnes pero ha sido imposible"

Rafa Meynet (Jerez, 1965) abrió su tienda y estudio fotográfico en Los Cisnes en 1996. Allí ha permanecido hasta primeros de febrero de 2022. Durante todo este tiempo apostó por este centro comercial, en el que fue variando de locales pero nunca se movió del espacio. A lo largo de estos años ha realizado fotos de carnet, comunión, bodas y bautizos a medio Jerez, prácticamente. "Siempre hemos hecho muchas promociones, nos hemos movido bastante para que el público entrara en Los Cisnes, que desde que se fueron grandes firmas fue en declive. Hemos tratado de luchar por él pero ha sido imposible porque nunca hemos tenido el apoyo del Ayuntamiento y de las instituciones habiendo locales tan interesantes para desarrollar iniciativas. Ya, si se hace algo allí, no lo veré. He aguantado todo lo que he podido", cuenta.

Los 46 locales del complejo albergaron negocios de alimentación, restauración, confección y hogar, entre otras, incluyendo firmas como McDonald's, C&A -tenía más de 2.000 metros cuadrados de local-, Benetton, Ives Rocher, o los también desaparecidos Cobreros y Pizza Queen.

El 25 de octubre de 1991 abrió al público esta superficie comercial que se consideró como "el elemento dinamizador del centro de Jerez". La empresa promotora del proyecto, Finacom, invirtió 3.000 millones de las entonces pesetas en rehabilitar el edificio y adaptarlo al "nuevo modelo" de centro comercial.

La tienda de revelado y venta de productos se fue perdiendo poco a poco, por las nuevas tecnologías, por lo que Meynet se quedó con un pequeño estudio. Pero antes de la tienda de Los Cisnes, este fotógrafo jerezano tuvo un negocio de hostelería con 23 años, hasta que su afición le llevó a montar uno primero con un socio, luego ya solo. "En todo este tiempo no he cerrado nunca, ha sido una apuesta por Los Cisnes aunque sopesando a veces los pros y los contras de permanecer allí. Mis pros: los clientes venían a buscarme allí y había empezado en el centro. Y lo que me ha hecho irme es que la tienda como negocio no tiene mucho futuro por un lado, por la crisis actual y, por otro, por la situación de este centro comercial y del comercio en general en el centro".

Rafa continúa trabajando en el sector de la fotografía social pero ya desde el entorno digital, en su propia página web, y está presente además en portales especializados y redes sociales. Además, trabaja como agente inmobiliario. "Irme de Los Cisnes ha sido un poco una derrota, uno se cansa de ver que nadie apuesta por aquello siendo un sitio tan bonito, con tantas posibilidades. El gran inconveniente es el aparcamiento y, aunque en el centro hay gente, dentro de Los Cisnes apenas se entra, parece que está como estigmatizo. Hay algo que cuesta".