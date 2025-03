Jerez, en los Premios Lorca 2025

¡Silencio, se piensa!, obra teatral de la compañía jerezana Producciones El Dramaturgo, ha recibido una nominación en los premios del teatro andaluz, los Premios Lorca, a mejor espectáculo revelación. La obra ha sido escrita y dirigida por José Mateos e interpretada por los actores Emilio Rosales y Luis Guerrero.

La Academia de las Artes Escénicas de Andalucía anunció los nominados a los premios que reconocen el trabajo de compañías andaluzas. Estos premios se entregarán el día 9 de abril en el Teatro Central de Sevilla y cuentan con el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía y la Fundación SGAE. Un día después, el día 10 de abril, Producciones El Dramaturgo representará la obra nominada en el Teatro Moderno de Chiclana, una nueva ocasión para ver esta obra que ya pasó, entre muchos otros, por el Teatro Villamarta hace poco más de un año.

La obra, que es una reivindicación del arte como camino a la libertad, nos presenta un mundo distópico donde el pensamiento ha sido sustituido por la evasión y el entretenimiento. En la obra, director de la compañía del Gran Teatro del Mundo ha muerto y dos de sus actores, Cristino y Don Fiasco, han de buscarse un nuevo futuro. No obstante, el mundo ha cambiado. En esta distopía, el teatro ya no es arte, sino puro entretenimiento. La 'Inspección de Vidas y Espectáculos' lo controla todo y exige la sumisión a un 'no pensamiento'.

José Mateos busca con este montaje “revivir un género olvidado, a pesar de haber sido tan importante en la dramaturgia hispana: el auto sacramental". Emilio Rosales, director de la compañía, comenta que “esta nominación es un reconocimiento por todo el trabajo que estamos haciendo con la compañía” y espera que esta nominación “sirva para dar visibilidad a la obra y conseguir más actuaciones, ya que de esto se trata”.

¡Silencio, se piensa! comparte la nominación con la obra 'Simulacro' de Buruzbera Cía, 'Toma tu puta vida' de Zia La Moraita Teatro y 'Wendy también vuela' de la compañía Tresgracias. El día 9 de abril se sabrá quién ganará este galardon.

Mucha presencia de la provincia de Cádiz

Músicos, actores, bailarines y bailaores de Cádiz y su provincia brillan en esta edición de los premios; entre ellos, la bailaora Rosario Toledo, nominada en dos categorías por Caprichos. Así podría llevarse el Premio Intérprete Femenina de Danza Española/Flamenco, donde también compite la jerezana Mercedes Ruiz por Romancero del baile flamenco; y el Premio a Mejor Coreografía, donde competirá, entre otros profesionales, con el chiclanero Juan Carlos Avecilla por su trabajo en Pasaje.

Otro gaditano de Cádiz capital, el músico Javier Galiana de la Rosa, está nominado junto al algecireño Antonio Romera 'Chipi', a Mejor Autoría musical por El bar nuestro de cada día, una obra por la que Chipi también entra en el listado del Premio a mejor Espectáculo de Teatro y por la que también está nominado al Premio Intérprete Masculino.

En la categoría de Mejor Espectáculo de Calle, también está presente Cádiz con la bailarina y coreógrafa Luna Sánchez que junto a Ana F. Melero está nominada por Pies de gallina, pero también, en solitario, es una de las aspirantes a ser Premio Intérprete Femenina de Danza por su trabajo en Luz sobre las cosas.

Otro Premio, el de Intérprete Femenina de Teatro, es que puede conseguir la chiclanera Pepa Rus por Las que gritan.

Por último, el director y guionista gaditano Lolo Ruiz, también tiene más cerca ser uno de los galardonados en los 11 Premios Lorca con su nominación a la categoría al Mejor libro, estudio, audiovisuales o exposiciones sobre artes escénicas andaluzas por su documental La balada perdida, dedicado a la historia del grupo de teatro Carrusel.