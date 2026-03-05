Jerez se prepara para el inicio de la VI edición del Ciclo 4ª Pared
El telón se levantará el próximo viernes 20 de marzo, a las 21:00 horas, en la renovada Sala Compañía, con la representación de 'Páncreas', a cargo de la compañía valenciana Goddos Teatre
Jerez vuelve a apostar por el teatro con el inicio de la VI edición del Ciclo 4ª Pared, una propuesta cultural impulsada por la Asociación Cultural Grupo Teatro Jerez, en colaboración con la Delegación de Cultura, y enmarcada dentro de la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.
El telón se levantará el próximo viernes 20 de marzo, a las 21:00 horas, en la renovada Sala Compañía, con la representación de 'Páncreas', a cargo de la compañía valenciana Goddos Teatre, dirigida por Alejandro Reverte.
'Páncreas' es una comedia de humor negro que plantea una situación tan extrema como hilarante: tres amigos, un trasplante urgente, un suicidio anunciado y una propuesta moralmente imposible que desencadena una sucesión de acontecimientos imprevisibles. Ingenio, ritmo y situaciones límite se combinan en un montaje que promete hacer reír al público mientras lo enfrenta a dilemas éticos cargados de ironía.
Con esta primera función, el Ciclo 4ª Pared inaugura una programación que volverá a convertir a la Sala Compañía en punto de encuentro para los amantes de las artes escénicas. En las próximas semanas, distintas compañías del panorama nacional pasarán por el escenario jerezano con propuestas variadas que abarcan desde la comedia al thriller psicológico y la reflexión social. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
Programación
Todas las representaciones comenzarán a las 20.30 horas.
- El viernes 20 de marzo, el ciclo se inaugura con Páncreas, de la compañía valenciana Goddos Teatre, una comedia de humor negro que destaca por su ritmo y situaciones inesperadas.
- La programación continúa con Cosmética del enemigo, de la compañía malagueña Teatro de la Miseria, una obra que sitúa al espectador ante un encuentro tan inquietante como revelador en la terminal de un aeropuerto.
- El 24 de abril, la compañía gaditana In-Visible Teatro pondrá en escena 3 Locos, 2 Enamorados, 1 Boda, 1 Funeral… y Ramsés, una comedia compuesta por varios sketches con una estética minimalista y una cuidada plástica visual.
- El 22 de mayo será el grupo Nimú de Lui de Teruel el que pondrá en escena Asesinos Todos, una comedia donde los personajes de Manolo y Loli son un matrimonio que atraviesa un “drama” familiar.
- El ciclo terminará el 5 de junio con Isla Amarilla del Grupo Teatro Jerez, organizador del evento. Kuavi, jefe de la tribu de Isla Amarilla, junto con sus exploradores, han viajado al mundo civilizado para descubrir cómo son y cómo viven los “papalaguis”.
