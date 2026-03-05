Jerez se prepara para el inicio de la VI edición del Ciclo 4ª Pared

Jerez vuelve a apostar por el teatro con el inicio de la VI edición del Ciclo 4ª Pared, una propuesta cultural impulsada por la Asociación Cultural Grupo Teatro Jerez, en colaboración con la Delegación de Cultura, y enmarcada dentro de la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

El telón se levantará el próximo viernes 20 de marzo, a las 21:00 horas, en la renovada Sala Compañía, con la representación de 'Páncreas', a cargo de la compañía valenciana Goddos Teatre, dirigida por Alejandro Reverte.

'Páncreas' es una comedia de humor negro que plantea una situación tan extrema como hilarante: tres amigos, un trasplante urgente, un suicidio anunciado y una propuesta moralmente imposible que desencadena una sucesión de acontecimientos imprevisibles. Ingenio, ritmo y situaciones límite se combinan en un montaje que promete hacer reír al público mientras lo enfrenta a dilemas éticos cargados de ironía.

Con esta primera función, el Ciclo 4ª Pared inaugura una programación que volverá a convertir a la Sala Compañía en punto de encuentro para los amantes de las artes escénicas. En las próximas semanas, distintas compañías del panorama nacional pasarán por el escenario jerezano con propuestas variadas que abarcan desde la comedia al thriller psicológico y la reflexión social. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Programación

Todas las representaciones comenzarán a las 20.30 horas.