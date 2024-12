Jerez se prepara para el Palante Fest

El próximo 28 de diciembre, desde las 12,30 horas, Jerez acogerá la última gran fiesta del año, Palante Fest. Tras el éxito de la edición pasada, el festival regresa con más fuerza, ampliando horarios y ofreciendo actividades para todas las edades en el icónico recinto de La Bodega Skate. Las entradas se pueden adquirir en: https://mutick.com/e/entradas-palante-festival-2024-jerez. Menores de 16 años, gratis acompañados de sus padres.

'Daycases' de bandas locales al aire libre, un castillo hinchable, un mercadillo de vinilos artesanía y ropa vintage, sesiones de djs, degustaciones de arroz y vino de Jerez y, cómo no, las actuaciones estelares de Los Trejo, Shake Before Use, Los Jaguares de la Bahía, nanas, Tiburona y Los Hermanos Dalton. Una experiencia única para celebrar el final del año con música, luz, color y puro espíritu jerezano.

Los Trejo

"Recordemos que estamos en Jerez de la Frontera. La nueva Orleans de Andalucía, dicen. Por sus callejuelas se cruzan señoras octogenarias con la picardía del gángster más duro que Scorsese hubiera imaginado. Difícil es vivir el día a día de esta ciudad sin empaparse de la poca vergüenza de los personajes que la habitan. Quizás tantas bodegas y tanto trapichear con brebajes han ido impregnando el ambiente con algún tipo de hechizo voodoo pero a la andalusí. Y dentro de este caldo de cultivo de jerezanos jugando a ser rockeros, un buen día el destino hace que diferentes miembros de bandas que no tienen nada que ver se paren a tomar unas margaritas. Así nacen Los Trejo. Canciones viscerales sobre violencia callejera pero también consejos para ser buena persona, lo mismo te dedican un rock a la cárcel como Elvis que hacen un repaso de las diferentes especies de tiburón. Lo suyo es rap'n'roll, punkarreo macarril, guitarras del infierno... y una puesta escena capaz de levantar a un muerto de su tumba".

Shake Before Use

También oriundos de Jerez son Shake Before Use, todo unos veteranos que regresan sobre las tablas para refrescarnos con los efluvios de la escena hardcore punk que vivió la ciudad allá por finales de los 90. Fundada originalmente como trío con Jorge Sanz (voz, guitarra), Alberto Curtido (bajo) and Jesús Rodríguez de Medina (batería), la banda pasaría tras la publicación de su primer álbum a sumar un miembro más, primero Antonio Joyanes y luego Pablo Sanz, ambos guitarristas. Unos clásicos de siempre, dispuestos a agitar a quien se ponga por delante.

Los Jaguares de la Bahía

De la cercana localidad de El Puerto de Santa María llegarán Los Jaguares de la Bahía que no, no toman su nombre del equipo de baloncesto mexicano. "Nos bautizamos así porque todos tocábamos con guitarras Jaguar". Ni pantera moteada ni equipo de tercera. Al final todo proviene de la marca de sus instrumentos. Cómo no, el Loco es capaz de fundir cualquier enigma de un simple plumazo. La música de la banda gaditana es una colección de anti himnos retro futuristas donde intros, outros, glitches, baladas lisérgicas y chorros de synth-pop configuran un puzzle vertiginoso donde caben piezas por igual de Devo, la Velvet o MC Hammer. Así son ellos: depredadores de un género por inventar, a Los Jaguares de la Bahía les queda cuerda para rato. Si hubiera que etiquetarlos, habría que inventar algo, como "rock imposible". Que tiemble Rockdelux.

nanas

Desde algo más lejos aterrizarán nanas, una banda de Valencia formada por Oriana (voz y guitarra), Pau (bajo), Puma (guitarra) y Haruel (batería) que quieren serenaros con sus canciones donde hablan de quemar pizzas, querer ser aviadores y duendes en carricoche. Como ellas mismas indican: "No teníamos nada mejor que hacer así que decidimos hacer un grupo, que no hacemos nanas ni somos abuelas pero al menos ¡hacemos música chula!". Toda una declaración de principios, oiga.

Tiburona

Ojo porque se avecinan las reinas de la noche. Prendarse de este power trío es bastante fácil, ya que está hecho de un material duro, resistente y muy brillante. Porque Tiburona llevan más de una década componiendo y girando juntas en diferentes proyectos y su trayectoria les ha llevado a una evolución orgánica musical y estilística, en la que recorren caminos que ya conocían y exploran otros nuevos. ¿Su punto fuerte? Son reales, saben lo que quieren... y cantan y tocan las tres. Y sí, también se marcan discazos como 'Nos extinguimos', su última, hasta el momento, dentellada feroz.

Los Hermanos Dalton

Y para culminar tan fastuosa pléyade de estrellas, no podían faltar los astros. Formados con el comienzo de la década de los noventa, Los Hermanos Dalton son la gran banda del pop de guitarras español de las tres últimas décadas. Contundentes, enérgicos y brillantes, sus discos constituyen un estimulante cargamento de melodías redondas y guitarras poderosas.

Después de un largo periodo de ausencia, el combo gaditano, convertido ahora en cuarteto con la incorporación de un segundo guitarrista, regresa con el que seguramente es su mejor disco, el más variado, ecléctico y más trabajado, 'Viajar en el tiempo y otras historias'.

Aún hay más

"Pero no se vayan, aún hay más: el fin de fiesta estará a cargo esta vez de Danny Boy, referencia de las pinchadas de indietrónica en la provincia, y que no dejará a nadie indieferente. Perdón por la broma, no hemos podido evitarlo".

Pero no solo de música vive el hombre, en Palante Fest saben que no basta alimentar el alma si no también los cuerpecitos, y habrá una degustación de arroz y vino de jerez para los primeros asistentes, además de una cocina abierta ¡durante 12 horas! en la que se podrán degustar tapas de la Gloria Taberna, Matria y Lalo Márquez.

Y como actividad paralela, durante todo el día también contaremos con un mercadillo de vinilos, ropa vintage, artesanía y tablas de skate para que compres un detalle para ti, ¡o para esos Reyes tan cercanos en fechas!

Ya lo decía el bueno de Ricky Martín: un pasito p'alante. Así que ¡nos vemos en Palante Fest!