Jerez se prepara para vivir una nueva cita de 'Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia'

Tras las primeras y exitosas acogidas en Cádiz y El Puerto de Santa María, la II Edición de 'Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia' continúa su camino por la provincia gaditana con una nueva cita, esta vez, en Jerez de la Frontera. La Plaza del Arenal será el epicentro del sabor el sábado 8 de noviembre, en horario de 11 a 15 horas.

El evento contará con la presencia de productores locales que ofrecerán degustaciones, showcooking en vivo y venta directa de productos elaborados en distintos puntos de la provincia. Una jornada pensada para disfrutar, aprender y saborear Cádiz en pleno corazón de Jerez.

Asimismo, el acto inaugural contará con la presencia de María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez; Agustín Muñoz, Primer Teniente de Alcaldesa y responsable de Presidencia, Coordinación de Gobierno, Centro Histórico, Fondos Europeos, Promoción de la Ciudad y Patrimonio; Francisco Delgado, Delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública; y Carmen Pina, Delegada de Participación Ciudadana, Juventud y Protección Animal.

Por parte del CEEI Bahía de Cádiz, entidad organizadora del proyecto, asistirán Carmen Romero Matute, Presidenta del CEEI Bahía de Cádiz; Miguel Sánchez-Cossío Benjumeda, Director Gerente; y Miriam Almagro Parrado, Responsable de Proyectos y Consultoría, además de coordinadora del programa “Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia”.

Como plato fuerte de la jornada, se llevará a cabo un showcooking en directo a cargo del chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne, quien volverá a sorprender al público con la elaboración de su 'Montadito otoñal de productos gaditanos', demostrando el potencial y la versatilidad de los productos locales.

Durante la duración del evento, los visitantes podrán descubrir, degustar y adquirir productos agroalimentarios elaborados en la provincia, en un espacio que busca acercar los sabores de Cádiz a la ciudadanía y poner en valor el trabajo de sus productores.

En esta tercera cita de la II Edición de “Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia”, contaremos con diferentes stands donde participarán los siguientes productores: Destilería Weisshorn, Achilipú Salsas, Alucinante Wines, La Chanca, Huerta de Albalá, Albariza de Trebujena, Bodega Gutiérrez Colosía, Troya Cantalejo, Bodegas Forlong, Cervezas Malandar, El Bucarito, Kombuchería La Lirona, Marisma Biomed, Cooperativa San Patricio, Piñones La Breña, Bodegas Manuel Aragón y Bodegas Luis Pérez.

“Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia” es un proyecto que crea oportunidades para las pequeñas empresas agroalimentarias de la provincia, fomentando la visibilidad, la comercialización y el valor de sus productos locales. Esta iniciativa está financiada por el Programa Dipuinnova Plus del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, a través de una subvención nominativa, y es impulsada por el CEEI Bahía de Cádiz, fundación sin ánimo de lucro que fomenta la inversión, la creación de empleo y la innovación en el tejido empresarial de la Bahía de Cádiz.